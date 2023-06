Een ketchupfles, veel groepsgevoel en een inbrekende bondscoach: onze man volgde de eerste persconferentie van Charles De Ketelaere in maanden

De afgelopen maanden waren de mediaoptredens van Charles De Ketelaere (22) op één hand te tellen. Groot was dus de verbazing toen CDK werd aangekondigd op de persbabbel daags voor de match tegen Georgië. Eén afspraak: geen vragen over Milan. Lees hier het volledige relaas van een licht gespannen persconferentie.

Charles, hoe voelt het om hier als aanvoerder te mogen zitten?

Charles De Ketelaere: “Het is een eer om die band te mogen dragen. Da’s altijd leuk om te doen. Maar als Aster Vranckx straks speelt, is hij kapitein. Tijdens de kwalificatiecampagne was hij ook de aanvoerder. Ik denk dat het dus maar logisch zou zijn als hij straks de band zou dragen.”

Je bijna-assist tegen Nederland ging duchtig rond op sociale media. Zelfs Rafael Leao, je ploegmaat bij AC Milan, was onder de indruk. Mooi, toch?

De Ketelaere:“Goh, het was geen goal, veel heeft het dus niet opgeleverd. Maar het was wel een mooi moment in de match, zeker als je je ploeg op die manier kan helpen. Maar bij die sociale media probeer ik in het algemeen niet te lang stil te staan.”

© BELGA

Met welk gevoel ben je afgezakt naar dit EK?

De Ketelaere: “Met veel honger en ambitie. Voor de ploeg en voor mezelf. Dat is het voornaamste gevoel: dat ik er veel zin in heb.”

Thuisblijven is dus nooit een optie geweest?

De Ketelaere:“Het was hier of mee met de eerste ploeg. En ik zit hier, dus dat is duidelijk, hé.” (lacht)

Wat zijn je persoonlijke doelen op dit EK?

De Ketelaere:“Ik ben vooral gericht op de ploeg. Als ik kan helpen met goals en assists is dat leuk. Maar als dat niet gebeurt en we winnen toch, dan is dat ook goed. Mijn ambitie is vooral om goed te presteren en de ploeg zo te helpen.”

Geloof jij in de theorie van de ketchupfles, die stelt dat zodra de eerste goal komt er meteen veel zullen volgen?

De Ketelaere: “Daar zit wel iets in, ja. Maar het is nu ook niet omdat je één goal maakt dat je plots zal blijven scoren. Al heb ik wel al gemerkt dat het soms gemakkelijker gaat eens je in de juiste flow zit.”

Bondscoach Jacky Mathijssen, die naast De Ketelaere op de persconferentie zit, pikt in.

Mathijssen: “Mag ik daar even iets aan toevoegen? Ik vond dat daarnet een klasse-antwoord van Charles. En ik denk dat we een beetje te vlug aan het gaan zijn. Jullie hebben allemaal mooie vragen voorbereid. En terecht. Maar als iemand met de status van Charles zegt: Kijk, er komt nu een jongen en die gaat mij aflossen, dan is dat klasse. De week dat hij al bij ons is geweest, heeft Charles dat gedaan als een echte teamleider, een perfect voorbeeld. Niemand in mijn ploeg wordt afgerekend op kansen, goals of assists. Wij staan er allemaal samen en vooral met veel respect voor elkaar. En als je dan een kapitein als Charles – en ook Aster – hebt, dan kan ik niet anders dan trots zijn. En die ketchupfles, vroeg of laat gaat niet alleen de stop daar af, maar valt ze kapot en loopt ze gewoon helemaal leeg.”

CDK en de bondscoach. — © BELGA

Wat voor soort aanvoerder ben jij, Charles?

De Ketelaere: “Ik doe mijn mond open in de kleedkamer. Al heeft het ook geen zin om hier te delen wat ik allemaal zeg. De mensen in de kleedkamer moeten vooral weten hoe ik ben en hoe ik de ploeg help.”

Je maatje Ignace Van der Brempt zei vorige week nog dat de ploegmaats je op training extra vertrouwen proberen te geven. Hoe doen ze dat?

De Ketelaere: “Dat is volgens mij wat uit zijn context getrokken. Ik heb niet het gevoel dat ze anders deden tegen mij dan anders. Dat geldt voor mijzelf ook. Veel heb ik er dus niet van gemerkt.”

Tegen Nederland kwam je mama supporteren. Komt er straks nog familie naar Georgië?

De Ketelaere: “Nee, voorlopig niet. Misschien als we de volgende ronde halen.”

De bondscoach pikt opnieuw in.

Mathijssen: “En bij jullie?”

Nee, volledige focus op het toernooi. Sportief dan. De match tegen Georgië zal een pak geslotener zijn dan die tegen Nederland. Wat wordt jouw rol daarin?

De Ketelaere: “Het zal belangrijk zijn om niet altijd in de bal te komen. Soms moet ik hoog blijven. Als we dan een hoog baltempo kunnen aanhouden, zullen er ruimtes vallen en kunnen we linies doorbreken. Veel geduld, dat zullen we nodig hebben.”

De persverantwoordelijke geeft na een kwartiertje aan dat er nog één vraag mag worden gesteld.

In welke opzichten ben jij in het afgelopen jaar veranderd als voetballer en als mens?

De bondscoach pikt opnieuw in.

Mathijssen: “Hij is gewoon beter geworden. Maar je hebt een beetje voetbalexpertise nodig om dat te zien. Dus ik begrijp dat dat sommige mensen ontgaat.”