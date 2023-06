Premier De Croo over fysieke aanvaring tussen Vandenbroucke en Van Quickenborne: “Ontoelaatbaar”

Premier Alexander De Croo (Open VLD) reageert op de fysieke aanvaring tussen Frank Vandenbroucke (Vooruit) en Vincent Van Quickenborne (Open VLD) tijdens het kernkabinet van afgelopen woensdag. “Wat gebeurd is, is niet toelaatbaar en strookt niet met een professionele manier van omgaan met elkaar.”

De crisis binnen de federale regering bereikt een ongezien hoogtepunt na een incident woensdagavond tijdens het kernkabinet waarbij Frank Vandenbroucke (Vooruit) zijn collega Vincent Van Quickenborne (Open VLD) verhinderde de vergaderzaal te verlaten. Premier Alexander De Croo (Open VLD) heeft nu gereageerd op het incident. “Wat woensdagavond is gebeurd, is niet toelaatbaar en strookt niet met een professionele manier van omgaan met elkaar”, laat De Croo weten.

Hij betreurt wat er is gebeurd en heeft naar eigen zeggen “vandaag gesprekken gevoerd met de betrokkenen, individueel en samen.” Daar heeft De Croo “het belang benadrukt van een respectvolle en professionele manier van omgaan met elkaar, ook tijdens inhoudelijke discussies waar het legitiem is dat verschillende inhoudelijke standpunten worden ingenomen”. Volgens De Croo gaan Vandenbroucke en Van Quickenborne nog in gesprek met elkaar. “Ze hebben aangegeven dit incident te willen overstijgen en het hoofd koel te houden.”

Het kwam tot een fysieke aanvaring tussen Vincent Van Quickenborne en Frank Vandenbroucke.

LEES OOK. Crisis in federale regering is compleet na fysiek conflict tussen Vandenbroucke en Van Quickenborne

Bij de liberalen klinkt achter de schermen dat “er maar één iemand is die de grens heeft overschreden”. Er klinken zware beschuldigingen aan het adres van Frank Vandenbroucke, zoals “karaktergestoord” en “heeft al meerdere grenzen overschreden”. Volgens het kabinet van Vandenbroucke heeft de minister van Volksgezondheid gewoon zijn arm op Van Quickenborne gelegd. Bij de liberalen wordt die lezing tegengesproken. Volgens hen heeft Vandenbroucke zijn collega Van Quickenborne tegen de muur geduwd, na hem eerst verbaal te hebben aangevallen.

“Al sorry gezegd”

Minister Van Quickenborne bevestigt in een korte reactie dat er een incident geweest is. “Ik ga daar niet licht overheen. We zijn met elkaar in gesprek. Het is in het belang van iedereen dat we dit incident overstijgen en het hoofd koel houden. We staan voor weken van belangrijke beslissingen. Belastingen voor de werkende mensen verlagen, de kerncentrales verlengen en de pensioenen hervormen.”

Minister Vandenbroucke omschrijft het als een stevige discussie, zoals wel meer gebeurt. “Een hevige discussie, waarbij op een bepaald moment mijn collega Vincent de zaal wilde verlaten, terwijl ik eigenlijk nog heel hevig aan het discussiëren was. Ik heb mijn hand op zijn arm gelegd met het idee: ‘wacht eens even, ik ben nog bezig’”, verklaart hij in een interview met VTM Nieuws. “En bij zo’n hevige discussie volgt achteraf vaak een sorry en een verontschuldiging en dat is hier ook het geval geweest. Er wordt met de deuren geslagen en er wordt geroepen in de kern. Soms worden er dingen gezegd die mensen kwetsen, het gebeurt allemaal. Onder goede collega’s volgen daarna verontschuldigingen en werken we verder.”

“Ik ben iemand die stevig discussieert. Ik heb ook graag dat er ruimte is voor discussie en dat ik een punt kan afmaken. Ik vind dossiers belangrijk”, zegt de minister. Een grens is er volgens Vandenbroucke niet overschreden. Van een fout is er ook geen sprake, zegt hij.

Diepste crisis

Het incident komt naar buiten op een moment dat de federale regering in de diepste crisis zit sinds haar ontstaan. De linkse partijen wilden vanochtend op een nieuwe vergadering van het kernkabinet het vertrouwen in MR-buitenlandminister Hadja Lahbib niet bevestigen. De kwestie komt maandag opnieuw aan bod in het parlement. Er is grote onduidelijkheid of de geplande vergaderingen van dit weekend over de fiscale hervorming wel door kunnen gaan. Daar komt nu dus deze rel tussen socialisten en liberalen bovenop. Stilaan is het vertrouwen tussen de coalitiepartners helemaal zoek.