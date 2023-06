Proximus riskeert miljoenenboete na klacht van Oostenrijkse privacyactivist

Proximus nam TeleSign in 2017 over via dochter BICS, dat wereldwijd diensten rond spraak- en datatransmissie aan telecomoperatoren levert. Het Amerikaanse technologiebedrijf levert beveiligingsdiensten zoals tweefactorauthenticatie aan internetbedrijven. Onder meer TikTok-ontwikkelaar ByteDance, onlinetelefoondienst Skype en computerspelbedrijf EA zijn klant.

In maart vorig jaar bracht Le Soir al aan het licht dat BICS data van miljoenen telefoongebruikers wereldwijd doorspeelde aan TeleSign. Dat analyseerde de data en kende een reputatiescore toe aan telefoonnummers. “Op basis van die score konden TeleSign-klanten beslissen of ze gebruikers toelieten tot een platform of dat bijvoorbeeld eerst een sms-verificatie nodig was”, luidt het in een mededeling van Schrems’ organisatie Noyb (“none of your business”). Bovendien gebeurt de gegevensverwerking in de Verenigde Staten, luidt het, waardoor ook de Amerikaanse autoriteiten toegang hebben tot alle data.

Volgens Schrems is de verwerking van de gegevens in strijd met de Europese privacyregels. Daarom diende hij vrijdag een klacht in bij de Belgische privacywaakhond.

Miljoenenboete

GBA-woordvoerster Aurélie Waeterinckx bevestigt dat Noyb een klacht heeft ingediend. De instantie kan de stopzetting van eventuele illegale praktijken bevelen en boetes opleggen tot 4 procent van de omzet van een bedrijf.

TeleSign boekte in 2022 een omzet van 473 miljoen euro, BICS 1,13 miljard en Proximus 5,91 miljard. Op welk omzetcijfer een mogelijke boete zou worden berekend, hangt af van wie na het onderzoek als de gegevensverwerker wordt beschouwd. De maximumboete ligt dus ergens tussen de 18,9 miljoen en 236,4 miljoen euro.

Proximus is nog niet “via officiële kanalen op de hoogte gebracht” van de klacht, reageert woordvoerder Fabrice Gansbeke. “We moeten de inhoud analyseren en kunnen verder geen commentaar geven.”