Hoeilaart

Een ontspoorde familieruzie in het centrum van Hoeilaart had woensdagnacht helemaal anders kunnen uitdraaien. Drie gezinsleden raakten gewond nadat de vader (36) zijn vrouw (26) en hun kind van tien maanden uit het raam duwde. De man trachtte ook nog van de bovenste verdieping te springen met zijn dochter in zijn armen, maar dat konden meerdere buren waaronder Bram (26) voorkomen.