Tegen abortus en seksuele opvoeding op school: Republikeins congreslid oma geworden op haar 36ste

Lauren Boebert, een Republikeins Congreslid in de VS, was donderdagavond (lokale tijd) te gast in de talkshow van Sean Hannity op Fox news. Ze gaf er meer uitleg bij een incident dat zich een dag eerder had voorgedaan in het Amerikaanse Huis van de Afgevaardigden. Toen had Marjorie Taylor Greene, nochtans ook Republikeins, Boeber een “little b*tch” genoemd waar iedereen bij was, omdat zij haar mening niet deelt over een potentieel impeachment van Joe Biden. Waar Greene toe opgeroepen had.

In het interview zei Boebert dat ze niet gediend was van dat taalgebruik. “Sean, ik heb mijn leven niet op pauze gezet en heb mijn vier zoons - en nu ook kleinzoon - niet achtergelaten om naar hier te komen en me gewoon te laten uitschelden.” Daarmee verklapte ze grootmoeder te zijn geworden op haar 36ste.

Moeders voor Amerika

Als een verrassing kwam dat niet. Boebert had in maart op een evenement van Moeders voor Amerika aangekondigd dat haar 17-jarige zoon Tyler, die ze zelf gekregen had toen ze 18 was, papa zou worden. Daar kwam toen veel commentaar op, omdat ze eraan toevoegde dat er “iets speciaals” was aan rurale gemeenschappen, namelijk dat tienermoeders daar hun zwangerschappen niet afbreken zoals tieners in steden doen.

Uit statistieken blijkt nochtans dat tienermoeders veel minder vaak hun school afmaken. Boebert is daar een levend voorbeeld van: ze stopte met de middelbare school toen ze zwanger was. Sindsdien ontpopte ze zich tot een uiterst conservatieve politica die fel gekant is tegen abortus en tegen seksuele opvoeding op school. Ze zei in het verleden meermaals dat een kind opvoeden goedkoper is dan betalen voor anticonceptie. Over haar zoon Tyler zei ze in maart fier te zijn dat hij en zijn partner geen abortus lieten uitvoeren.