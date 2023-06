Ex-vrouw van seriemoordenaar Michel Fourniret moet voor Franse hof van assisen verschijnen

Het parket had eerder al duidelijk gemaakt dat het wil dat Olivier zich voor een volksjury moet verantwoorden in drie dossiers: de ontvoering van Estelle Mouzin in 2003, de ontvoering van Marie-Angèle Domèce in 1988 en de doodslag op Joanna Parrish in 1990.

Een onderzoeksrechter had begin februari al aangekondigd dat de onderzoeken waren afgerond in de drie ‘cold cases’ die gelinkt waren aan seriemoordenaar Michel Fourniret. Na diens overlijden in 2021, is Monique Olivier de enige persoon betrokken bij deze drie zaken.

Nu heeft de onderzoeksrechter gevraagd om Olivier door te verwijzen naar het hof van assisen in Hauts-de-Seine voor haar medeplichtigheid in alle drie de zaken.

LEES OOK. Elf moorden bekend, volgens zijn vrouw waren het er meer dan 30: hoe Fourniret minstens twee keer per jaar “op jacht” moest

De 74-jarige Monique Olivier werd eerder al tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld voor medeplichtigheid aan vier moorden en een groepsverkrachting door Michel Fourniret. Daarna werd ze nog tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor medeplichtigheid aan een vijfde moord, die door dezelfde dader werd gepleegd.

Fourniret werd veroordeeld voor de moord op zeven jonge vrouwen of kinderen tussen 1987 en 2001, onder wie het Belgische meisje Elisabeth Brichet. Hij stierf op 79-jarige leeftijd in Parijs op 10 mei 2021.