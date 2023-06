Joshua Zirkzee voorspelt een grote toekomst voor Bart Verbruggen: “Hij doet me denken aan Manuel Neuer. Dat niveau kan hij aan”

Bart Verbruggen (20) was woensdag de grote man bij Nederland. Maar met Joshua Zirkzee (22) zit er nog een speler met een paars-wit verleden in de selectie van Oranje. Wij gingen de spits van Bologna opzoeken in het hotel van de Nederlanders. “Als Vinny me belt, gaat er misschien wel een deur open waar ik wel doorheen wil lopen.”

Het Marriot Hottel, hartje Tbilisi. De uitvalsbasis van de Nederlanders op dit EK is een van de mooist gedecoreerde hotels in de Georgische hoofdstad. Gigantische zuilen, goud aan alle kanten. Alleen de gigantische lusters aan het plafond werpen vragen op en doen wel erg hard aan het mannelijk geslachtsorgaan denken. “Dat is onze gouden pik. Geërfd van Louis van Gaal”, lacht een Nederlands collega.

Zirkzee speelde eerder dit toernooi mee tegen de Belgen. — © BELGA

Een gouden pik heeft Oranje tegen de Jonge Duivels niet nodig gehad. De reddingen van Bart Verbruggen hadden meer te maken met kunde dan geluk. “Bart is ongelofelijk goed”, zegt ook Joshua Zirkzee wanneer hij in de lobby bij ons aan tafel komt zitten. De twee zijn goeie maatjes na hun gemeenschappelijke periode bij Anderlecht. “Bart is een heel goeie vriend geworden. Dit was een speciale wedstrijd voor hem. Tegen het land waar hij voetbalt, met een transfer die in de lucht hangt: er waren echt veel ogen op hem gericht. Met drie of vier topreddingen heeft hij ons uiteindelijk echt in de wedstrijd gehouden. Ik ben ontzettend blij voor hem, al verwacht ik eerlijk gezegd ook niks minder van Bart.” (glimlacht)

Verbruggen toonde zich al op dit EK. — © BELGA

“De Ketelaere komt er wel bovenop”

Zirkzee en Verbruggen hebben het onderling weleens over die nakende transfer. Brighton en Burnley willen de keeper van paars-wit allebei graag binnenhalen. “Ik probeer hem wel wat advies te geven. Wat dat is, hou ik liever privé. Maar Bart is een slimme jongen, die weet goed genoeg wat hij doet. Hoe hoog we hem moeten inschatten? Héél hoog. Hij pakt niet alleen ballen, hij kan ook zó goed meevoetballen. Bart heeft veel weg van Manuel Neuer, dat heb ik hem al vaak gezegd. Ik wil niet te veel druk op hem leggen, maar da’s wel het niveau waar hij naartoe kan.”

Zelf begon Zirkzee tegen de Belgische beloften op de bank. “Maar volgens mij was het wel een leuke wedstrijd om naar te kijken. Wij raakten in de tweede helft wat vermoeid en België begon op een bepaald moment gewoon heel goed te voetballen. De nummer tien van Antwerp (Balikwisha, red.) viel heel goed in. De kwaliteiten van Zeno (Debast, red.) ken ik goed genoeg. Ik had Brian (Brobbey, red.) op voorhand laten weten dat Zeno aan de bal heel sterk is. En Charles (De Ketelaere, red.) is en blijft ook gewoon een heel goeie voetballer. Een eerste seizoen in het buitenland is wat wennen, maar volgens mij komt hij daar straks wel gewoon bovenop.”

Zirkzee passeerde in zijn carrière langs Anderlecht. — © Isosport

Gesprekken met Mazzu

Zirkzee zat afgelopen seizoen in hetzelfde schuitje. Hij werd door Bayern München verkocht aan Bologna, maar zijn eerste seizoen in Italië werd geen voltreffer. Nochtans was er vorige zomer ook zeer concrete interesse van Anderlecht. Paars-wit wilde ver gaan om Zirkzee na een uitleenbeurt definitief naar Brussel te halen en de spits had zelfs enkele gesprekken met Felice Mazzu. Uiteindelijk viel de keuze van Zirkzee en zijn entourage toch op Bologna.

“Al draag ik Anderlecht wel nog altijd een ontzettend warm hart toe. In de Conference League heb ik ze van dichtbij gevolgd. In de competitie helaas iets minder, want ik kan geen Belgische televisie meer kijken in Italië (lacht). Mijn eerste seizoen is inderdaad niet geworden wat ik ervan had verwacht, maar ik hoop dat het na de zomer beter gaat. Ik wil op dit moment van mijn carrière heel graag spelen. Liefst bij Bologna, maar als ik ergens anders meer kans heb, kan dat ook. Dat is op dit moment nog moeilijk te voorspellen. Of Kompany nog niet gebeld heeft? (lacht) Nee, al heb ik wel contact met veel andere stafleden van Burnley. Niet per se over een transfer. Maar als Vinny belt, dan gaat er misschien wel een deur open waar ik doorheen zou willen lopen.”