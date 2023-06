Vrouw dood aangetroffen in appartement in Lembeek, man geboeid afgevoerd

In een appartement langs de Bergensesteenweg in Lembeek (Halle) is donderdag het lichaam van een 38-jarige vrouw aangetroffen. Haar man, een relatief bekende dj in ons land, zou zelf de hulpdiensten gebeld hebben, maar werd uiteindelijk gearresteerd.

De hulpdiensten arriveerden donderdag rond de middag, zo vertellen inwoners van de Bergensesteenweg in Lembeek. Eerst twee ambulances en een mug-team, al snel gevolgd door verschillende politiewagens. Ze gingen binnen in het appartement aan de Bergensesteenweg waar de 39-jarige Sandrine, afkomstig van Brussel, dood werd aangetroffen.

Het leek op zelfdoding maar in de loop van de avond werd haar man T. thuis opgepakt en aangehouden door de onderzoeksrechter. Buren zagen hoe hij in handboeien discreet werd meegenomen in een politiewagen.

Deejay

De doodsoorzaak is voorlopig nog onduidelijk. De vrouw had – voor zover geweten – geen verwondingen die door derden aangebracht zouden zijn. “We hebben een wetsdokter aangesteld om de precieze oorzaak van het overlijden te bepalen”, zegt Sabine Lievens van het parket van Halle-Vilvoorde. “De man blijft aangehouden in afwachting van de resultaten.”

T. werkt als verkoper in een bedrijf dat in zonnepanelen doet. Hij heeft ook enige bekendheid in ons land als dj van house en dancemuziek. Op de vraag of hij aangehouden is voor moord, benadrukt het parket dat het nog te vroeg is om iets te concluderen “in de ene of andere richting”.

Relatieproblemen

Vriendinnen van Sandrine stellen op sociale media dat ze niet kunnen geloven dat de 38-jarige vrouw uit het leven zou stappen. Het koppel zou twee kinderen hebben, maar hun relatie vertoonde ernstige barsten. Op de Facebook-pagina van het slachtoffer is duidelijk te zien dat het niet goed zat. Ook buren bevestigen dat er relatieproblemen waren. “De kinderen waren geplaatst in een ander gezin en de politie stond hier weleens aan de deur, net als deurwaarders”, zeggen buren. “De vrouw zou hier eigenlijk niet meer wonen, maar kwam nog vaak langs. Telkens als ze hier samen waren, waren er problemen.”