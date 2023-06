Rechter verplicht vermoedelijke spermadonor om DNA-test af te leggen op vraag van donorkind

Het is de familierechter in Brugge die met zijn vonnis de vraag van een dertigjarige vrouw inwilligt. Ze kwam haar vermoedelijke biologische vader op het spoor nadat ze via commerciële DNA-databanken een ver biologisch familielid had opgespoord. Daarna kon ze via doorgedreven stamboomonderzoek ook haar vermoedelijke biologische vader vinden. Die weigert echter om toe te geven dat hij zijn zaad doneerde aan een fertiliteitskliniek in Brugge die de vrouw hielp verwekken.

Advocaat Alain De Jonge van de dertigjarige vrouw stond eerder al prinses Delphine bij in de zaak die ze aanspande tegen koning Albert. — © Kristof Vadino

Niet voor de erfenis

De vrouw werd bijgestaan door advocaat Alain De Jonge van advocatenbureau Seeds of Law, die eerder ook prinses Delphine bijstond in de rechtszaak tegen koning Albert die haar weigerde te erkennen als kind. “We hebben eerst geprobeerd te bemiddelen. We willen honderd procent zeker zijn dat de vrouw van hem afstamt, meer niet. Mijn cliënte is niet uit op een erfenis of een blijvende band. Ze heeft een heel goede band met haar wettelijke vader. De man ontkent echter dat hij haar donor is en weigert de DNA-test. Daarom moesten we deze gerechtelijke procedure opstarten.”

Discriminerende wet

De dertigjarige vrouw hoopt dat de uitspraak maatschappelijke gevolgen zal hebben, en anderen kan helpen in hun zoektocht naar hun afkomst. “Het is de eerste keer dat een rechter in ons land oordeelt in het belang van een donorkind”, zegt voorzitter Steph Raeymaekers van Donorkinderen vzw. “De rechter maakt duidelijk dat een donorkind het recht heeft te weten van wie die afstamt, zelfs als die donor anoniem wil blijven. Dit is dan ook een heel belangrijk precedent.”

“Het vonnis kan verschillende gevolgen hebben”, zegt Raeymaekers. “Voor andere donorkinderen die een gelijkaardige zaak aanspannen, maar ook voor de rechtszaken die aangespannen zijn tegen de fertiliteitscentra van het UZ Gent en het UZ Brussel. Als de rechter in die zaken de redenering van de familierechter doortrekt, dan kunnen ziekenhuizen verplicht worden om hun info over sperma- en eiceldonoren te delen met de donorkinderen die ze helpen verwekken. Nog belangrijker misschien: ook de beleidsmakers zullen gedwongen worden om hun discriminerende wetgeving aan te passen. Zij zullen de bescherming van de anonimiteit van de donoren moeten opgeven.”

Als de vermoedelijke biologische vader de DNA-test nu nog weigert, zal hij een dwangsom van 1.500 euro per dag moeten betalen. De man kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak.

