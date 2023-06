Belgische toeriste (26) overleden na crash met scooter in Australië

Een 26-jarige Belgische is in Australië om het leven gekomen na een crash met haar scooter. Volgens de politie knalde ze tegen een verkeersbord.

Het fatale ongeval gebeurde vrijdag net na 15 uur. Een 26-jarige toeriste uit ons land reed in Magnetic Island, een eiland in het Great Barrier Reef, over Horseshoe Bay Road toen ze daar tegen een verkeersbord aan knalde. Dat blijkt uit de eerste vaststellingen van de politie, die de omstandigheden verder onderzoekt.

Omstanders hielpen de vrouw tot de hulpdiensten arriveerden, die haar vervolgens naar het ziekenhuis in Townsville brachten voor een noodoperatie. Rond 21 uur bezweek ze aan haar verwondingen.