Ruben Neves ruilt Wolverhampton in voor Saoedische Al-Hilal

De 26-jarige middenvelder speelde zes seizoenen op Molineux en was in 253 duels goed voor dertig doelpunten voor de club, waar hij jarenlang ploegmaat was van Leander Dendoncker. De Rode Duivel verkaste vorig jaar naar Aston Villa.

Ruben Neves is de volgende in het rijtje van (voormalige) topspelers die de overstap naar Saoedi-Arabië maken. Eind vorig jaar tekende Cristiano Ronaldo bij Al Nassr, Karim Benzema en N’Golo Kanté trokken eerder deze maand naar Al-Ittihad. Voor Al-Hilal is Neves de eerste grote vis. Ze waren lange tijd in de running om Lionel Messi met een monstercontract naar hun club te halen, maar de Argentijnse wereldkampioen koos uiteindelijk voor Inter Miami.