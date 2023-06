Thibaut Courtois (zonder kinesiotape) op weg naar geheime trouwlocatie, Kevin De Bruyne heeft zijn kapitein gevonden

Hoogdagen voor Thibaut Courtois. De doelman van Real Madrid en de Rode Duivels vertrok met zijn verloofde Mishel Gerzig naar een geheime locatie in het zuiden van Frankrijk waar het koppel dit weekend in het huwelijk zal treden.

Opvallend: Courtois postte opnieuw een foto vanuit hun privéjet, deze keer echter zonder kinesiotape voor zijn geblesseerde knie.

Kevin De Bruyne verliet geblesseerd het veld tijdens de finale van de Champions League en moest daarom ook verstek geven voor de twee interlands van de Rode Duivels tegen Oostenrijk en Estland. De Bruyne, door bondscoach Tedesco gepromoveerd tot kapitein van de Rode Duivels, volgde bijgevolg de hele discussie over wie nu wel of niet de band had moeten dragen vanop afstand.

De Bruyne liet het niet aan zijn hart komen en trok met onder meer Nathan Aké en Ilkay Gundogan, twee ploegmaats bij Manchester City, op vakantie in Zuid-Frankrijk. En daar horen de nodige vakantiekiekjes bij, bijvoorbeeld op een luxejacht. Commentaar van De Bruyne: “Found the captain”, de kapitein is gevonden, verwijzend naar Ilkay Gundogan, ’zijn’ kapitein van Manchester City. Maar misschien ook een prikje naar Thibaut Courtois en de hele kapiteinskwestie bij de Rode Duivels...?