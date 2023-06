Veertigtal vermisten na schipbreuk vluchtelingenboot voor Lampedusa

“De boot uit ijzer, die vertrokken was vanuit de Tunesische kustplaats Sfax, had 46 mensen aan boord uit landen in Sub-Sahara-Afrika (Ivoorkust, Burkina Faso en Kameroen)”, zegt een woordvoerder van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) vanuit Italië. Aan boord was ook minstens één pasgeborene.

In slechte weersomstandigheden kapseisde de boot. “De weinige overlevenden, allen volwassen mannen, werden naar Lampedusa gebracht, of teruggebracht naar Tunesië”, weet IOM-woordvoerder Flavio Di Giacomo nog. “Onder de vermisten zijn zeven vrouwen en een minderjarige”.

“Sinds november zien we meer migranten uit Sub-Sahara-Afrika de oversteek wagen dan Tunesiërs via de Tunesische route, die beschouwd wordt als veiliger want korter”, aldus nog Di Giacomo. Dat fenomeen heeft alles te maken met de “zware discriminatie waar mensen uit deze landen in Tunesië mee te maken krijgen”.

Die oversteek maken ze vaak in slecht gelaste ijzeren boten die bij de eerste averij zinken.

Recent vonden ook al gelijkaardige rampen in Griekse, Spaanse en ook al in Italiaanse wateren.