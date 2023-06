Oproep tot rebellie van Wagner-baas Prigozjin zorgt voor hoogspanning in Rusland

Een oproep van Wagner-baas Jevgeni Prigozjin tot rebellie tegen het Russische leger zorgt voor hoogspanning in het hele land. Prigozjin beweert dat hij het zuidelijke hoofdkwartier van het Russische leger in de stad Rostov heeft bezet. In Moskou zijn anti-terreurmaatregelen in voege. De Russische inlichtingendienst FSB roept op om Prigozjin meteen aan te houden.

Gisteravond riep Prigozjin in een video op tot een opstand tegen het Russische leger. Hij beschuldigde het leger ervan een dodelijke raketaanval te hebben uitgevoerd op zijn huurlingenstrijders in Oekraïne. Enkele Wagner kampen zouden volgens Prigozjin zijn beschoten door helikopters met een enorm aantal doden tot gevolg.

Prigozjin zweert dat hij wraak zal nemen op de Russische militaire leiding. Vroeg vanochtend begonnen onbevestigde beelden te circuleren van gewapende eenheden in de zuidelijke Russische grensstad Rostov. Op een van de video’s is te zien hoe gewapende mannen in uniform een overheidsgebouw omsingelen en hoe twee tanks hun loop op het gebouw richten.

© REUTERS

Een poging van Wagner om de controle over Rostov over te nemen kan grote gevolgen hebben voor de oorlog in Oekraïne, omdat in die stad het commando van het Russische zuidelijke militaire district gevestigd is, dat een sleutelrol speelt in de oorlog in Oekraïne.

Hoogspanning

In een nieuwe videoboodschap zegt Jevgeni Prigozjin dat alle militaire locaties in Rostov onder controle staan van Wagner, meldt Reuters. De Wagner-chef zegt in de video, die op Telegram is geplaatst, dat hij en zijn mannen zich in het militaire hoofdkwartier van het zuidelijke district in Rostov bevinden. De beelden lijken te tonen hoe Prigozjin in het hoofdkwartier in gesprek gaat met Russische topgeneraals. Prigozjin zegt dat hij en zijn mannen de controle over Rostov zullen overnemen en naar Moskou zullen trekken tenzij Defensieminister Sergej Sjojgoe en stafchef generaal Valerij Gerasimov naar hem toekomen voor onderhandelingen. De video kon niet onafhankelijk worden geverifieerd.

Prigozjins oproep zorgt voor hoogspanning in heel het land. In Moskou zijn legertrucks gesignaleerd. Burgemeester Sergei Sobyanin zegt dat er ‘anti-terreurmaatregelen’ worden genomen en kondigt alvast extra controles op de wegen aan.

De gouverneur van de regio Lipetsk in Centraal-Rusland zei vanochtend dat de snelweg M-4, die Moskou verbindt met zuidelijke regio’s, was afgesloten voor verkeer bij de grens met de regio Voronezj, zo’n 400 km ten zuiden van Moskou.

Provocatie

Defensieminister Sergej Sjojgoe ontkent dat er een aanval is geweest op Wagner-bases en roept Prigozjin op om zijn ‘illegale acties’ te stoppen. ‘De berichten en video’s die Prigozjin verspreidde over vermeende aanvallen van het Russische ministerie van Defensie komen niet overeen met de werkelijkheid en zijn een provocatie.’

© REUTERS

In een verklaring roept de Russische inlichtingendienst FSB de Wagner-strijders op om hun leider aan te houden. ‘Prigozjins uitspraken en acties zijn in feite een oproep om een gewapend burgerconflict te beginnen op het grondgebied van de Russische Federatie en een steek in de rug van Russische militairen die vechten tegen pro-fascistische Oekraïense strijdkrachten.’

Volgens een eerste analyse van de Amerikaanse denktank Institute fort he Study of War (ISW) wil Prigozhin een verandering in het leiderschap binnen het ministerie van Defensie uitlokken. Maar volgens de ISW-experts zal zijn poging ‘waarschijnlijk niet slagen’ omdat het Kremlin tegen zijn actie lijkt te zijn.

Volgens Luke Harding, Moskou-correspondent van The Guardian, is dit een zeer belangrijk moment in de Russisch-Oekraïense oorlog. ‘Het biedt Oekraïne een enorme kans. Ik verwacht dat Kiev zijn tegenoffensief zal intensiveren. Het is moeilijk te zeggen hoe Rusland zal reageren, maar er zal onrust ontstaan in de Russische militaire structuren, van de lagere echalons tot aan de top. Het is een slechte dag voor Poetin.’