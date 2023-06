DE STEMMEN VAN ASSISEN. “Acid, kom uit je gamestoel en ga in debat met ons” - Advocaten Walter Damen en Sven Mary over straf en boete

Voordat we de zomer induiken, gaat misdaadjournalist Pieter Huyberechts in gesprek met twee van de bekendste advocaten van ons land. Walter Damen en Sven Mary brengen samen het boek ‘Hoelang is levenslang?’ uit. In deze podcast geven de twee strafpleiters hun visie op bekende zaken als het proces-Julie Van Espen, de ruildeal van Olivier Vandecasteele en het veelbesproken Reuzegomproces. Want is er in ons land sprake van klassenjustitie? “Justitie is niet racistisch, wel ongelijk.”