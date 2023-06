Poetin beschuldigt Wagnergroep van verraad: “Dodelijke bedreiging voor onze natie”

In een korte televisietoespraak heeft de Russische president Vladimir Poetin een “hard optreden” aangekondigd tegen “intern verraad” door het huurlingenleger Wagner. “De rebellen duwen Rusland in de richting van verlies en capitulatie”, zei hij.

“Grote ambities en persoonlijke belangen hebben tot verraad geleid”, zei Poetin over de opstand van huurlingen van de Wagner-groep, geleid door Jevgeni Prigozjin. “Elke interne rebellie is een dodelijke bedreiging voor onze natie.”

“Dit is een criminele, avontuurlijke campagne. Het staat gelijk aan gewapende muiterij. Rusland zal zichzelf verdedigen”, aldus de Russische president. “We vechten voor het leven en de veiligheid van onze burgers en onze territoriale integriteit.” Hij vervolgt: “Het is een poging om ons van binnenuit te ondermijnen. Dit is verraad.” De president sprak van “een mes in de rug” en zei dat iedereen die “bewust het pad van verraad zijn ingeslagen, onvermijdelijk gestraft zullen worden.”

Poetin bevestigde dat “antiterreurmaatregelen” zijn genomen in Moskou en andere regio’s. Hij kondigde “doortastende maatregelen” aan om de “moeilijke” toestand in Rostov aan de Don te stabiliseren. Daar zou Prigozjin het militaire hoofdkwartier van het leger hebben bezet. In zijn toespraak gaf Poetin toe dat het werk van de civiele en militaire overheidsinstanties er geblokkeerd is. Hij zei ook dat de Russische strijdkrachten het nodige bevel kregen om degenen die de opstand organiseerden te neutraliseren.

“Als president en hoogste opperbevelhebber, als Russische burger, zal ik alles doen om het land te verdedigen en de grondwettelijke orde, de levens, veiligheid en vrijheid van de bevolking te beschermen”, aldus nog Poetin.