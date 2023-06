Recordaantal Belgen kampt met diabetes

Nooit eerder telde ons land zoveel diabetespatiënten. In 2021 werden er 770.000 behandeld, een derde meer dan in 2011. De ziekte treft vooral het oudere en sociaal zwakkere deel van de bevolking. Dat blijkt zaterdag uit cijfers waarover De Tijd bericht.

Jaar na jaar ziet het Intermutualistisch Agentschap (IMA) het aantal diagnoses toenemen. Zijn databank, met gegevens van alle ziekenfondsen, leert dat het aandeel diabetespatiënten in België in 2021 tot 6,8 procent van de bevolking steeg. Bij het begin van de analyses, in 2009, was dat 5,1 procent.

De stijging is merkbaar in alle leeftijdsgroepen, maar is vooral uitgesproken bij het oudere deel van de bevolking. 18 procent van de 65- tot 74-jarigen heeft een vorm van gediagnosticeerde diabetes. Over het algemeen treft de ziekte vaker mannen dan vrouwen. Er is ook ongelijkheid op sociaal-economisch vlak. Het aantal diagnoses per 100 Belgen met een lager inkomen ligt bijna dubbel zo hoog als bij landgenoten met een hoger inkomen.

Experts wijzen erop dat de cijfers een onderschatting zijn. Veel mensen weten niet dat ze aan diabetes lijden. Geschat wordt dat een op de tien Belgen een vorm van de ziekte heeft.

“De cijfers leren ons dat we nog meer moeten inzetten op preventie. Hoe sneller we de ziekte detecteren, hoe kleiner de gevolgen zijn”, zegt de Diabetes Liga. Die wijst niet alleen op het leed voor patiënten, maar ook op de druk op het gezondheidsbudget.

Uit voorlopige berekeningen van het gezondheidsinstituut Sciensano blijkt dat diabetes ons gezondheidszorgsysteem in 2018 1,7 miljard euro kostte. De kosten per geval worden op 2.476 euro per jaar geschat.

Voor de stijging van het aantal diagnoses zien experts meerdere verklaringen. De vergrijzing speelt een rol en onze levensstijl baart zorgen. Ongezond eten en weinig bewegen werken bepaalde vormen van diabetes in de hand.