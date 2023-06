Meer dan 1.500 Vlaamse gezinnen wonen op PFAS-risicogrond

OVAM wil, voor de bewoners op de hoogte gebracht worden, eerst zekerheid dat op die plaatsen effectief gebruik is gemaakt van PFAS, een verzamelnaam voor chemische stoffen die moeilijk of niet afbreekbaar zijn en schadelijk zijn voor de gezondheid. Bij langdurige blootstelling kunnen ze het immuun- en hormonaal systeem verstoren.

Sinds eind 2021 krijgt OVAM zicht op een kleine 5.000 locaties waar mogelijk PFAS werden gebruikt. Na een eerste analyse van die locaties blijkt dat op 1.769 plaatsten een woning, moestuin, school, crèche of recreatie-activiteit ligt. De grootste hap zijn woningen: 1.523. Dat ook woonpercelen mogelijk met PFAS vervuild zijn, kan “zeer uiteenlopende redenen hebben”, zegt OVAM-woordvoerder Jan Verheyen. Mogelijk werd daar ooit geblust met PFAS-houdend blusschuim of werden PFAS gebruikt in het productieproces, zoals bij galvaniserende bedrijven of een activiteit in de papierindustrie.

OVAM wil de lijst verder “verfijnen” en “kennis opdoen”. Dat is de reden waarom nog niet gecommuniceerd werd, zegt Verheyen. Volgens OVAM kan op basis van haar gegevens niet afgeleid worden of op de gronden effectief gebruikgemaakt is van PFAS. Daarom wil ze de locaties deze zomer laten checken door de lokale besturen. “Die moeten een dubbelcheck doen. Zodra dat gebeurd is, zal de lijst ter beschikking worden gesteld van de lokale besturen en in de databank over de ondergrond belanden.” OVAM sluit niet uit dat er nog veel plaatsen bijkomen of afvallen.

“Vergelijkbaar met buurlanden”

PFAS zijn wijdverspreid in Vlaanderen, maar de concentraties zijn vergelijkbaar met die in de buurlanden. Dat blijkt volgens Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir uit metingen die de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in 2022 heeft uitgevoerd in het oppervlakte- en grondwater.

De VMM voerde in 2022 een grootschalige monitoringscampagne uit naar poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) in oppervlakte- en grondwater. PFAS zijn chemische stoffen die onder meer gebruikt worden in pannen, cosmetica, textiel, brandblusschuim, enzovoort. Ze kunnen schadelijke effecten hebben op de gezondheid van mensen.

De resultaten van de VMM-metingen bevestigen dat PFAS wijdverspreid zijn in Vlaanderen. Zo worden voor het oppervlaktewater de geselecteerde toetsingswaarden in het merendeel (75-100 procent) van de locaties overschreden. Voor grondwater zijn er kleine tot matige overschrijdingen van de geselecteerde toetsingswaarden.

Hotspots

Op bepaalde locaties liggen de concentraties veel hoger dan elders. Het gaat dan onder meer om de Palingbeek in Zwijndrecht, de Fabrieksloop in Willebroek, de Melsterbeek in Sint-Truiden, het zuiden van West-Vlaanderen en de Molenbeek in Ronse. Die ‘hotspots’ worden gelinkt aan het historisch gebruik van PFAS, denk aan de omgeving van 3M in Zwijndrecht of de omgeving van oefenterreinen voor de brandweer (door de aanwezigheid van PFAS in brandblusschuim).

(Lees verder onder de foto)

© MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Volgens minister Demir blijkt uit de cijfers dat de waargenomen PFAS-concentraties in Vlaanderen gelijklopend zijn met die van onze buurlanden.

Uit de metingen blijkt verder dat er een nauw verband is met zogenaamde ‘puntbronnen’ zoals bijvoorbeeld oefenterreinen van de brandweer, historisch vervuilde sites en bedrijfslozingen. “Op basis van de metingen in afvalwater wordt een duidelijke PFAS-fingerprint met kenmerkende PFAS per sector opgesteld”, klinkt het.

Oppervlaktewater

Een gelijkaardige ‘fingerprint’ is moeilijker als het gaat om oppervlaktewater omdat er daar sprake is van “diffuse, meer wijdverspreide PFAS-bronnen in Vlaanderen en daarbuiten”. Denk bijvoorbeeld aan de PFAS-concentraties die via de Schelde in Frankrijk en Wallonië naar Vlaanderen stromen in waarden die al hoger liggen dan de gemiddelde Europese kwaliteitsnorm.

Vlaanderen heeft, na het uitbreken van het PFOS-schandaal rond 3M, een PFAS-actieplan uitgewerkt met daarin 50 acties om op die manier de aanwezigheid en verspreiding van PFAS te voorkomen en/of terug te dringen en de blootstelling voor de burger te beperken.