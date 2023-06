Washington heeft geen rechtstreeks bewijs dat corona uit Chinees labo kwam

De diensten schrijven geen enkele informatie te hebben die de theorie bevestigt die recent opdook. Die theorie zegt dat drie wetenschappers van het virologisch laboratorium van Wuhan bij de eersten waren die met COVID-19 besmet raakten en die het virus zelf gecreëerd zouden kunnen hebben.

Wetenschappers van dat labo hebben wel genetische manipulaties uitgevoerd op coronavirussen die op COVID-19 lijken, maar Washington heeft geen weet van dezelfde handelingen op COVID-19 zelf of een nauw verwante stam.

Genetische manipulatie wordt dan wel uitgesloten in het rapport van de directeur van de nationale inlichtingendiensten (ODNI), de verschillende inlichtingendiensten zijn nog verdeeld over twee theorieën: een natuurlijk ontstaan van de pandemie, bijvoorbeeld door overdracht via dieren, of een toevallige uitbraak in het labo. De in het labo in Wuhan bestudeerde coronavirussen “waren te ver verwijderd om bij de creatie van SARS-CoV-2 meegespeeld te hebben”, staat in het document, dat de hypothese van een biologisch wapen verwerpt.

Het rapport komt er drie maanden nadat Amerikaanse parlementsleden meer informatie vroegen over wat de inlichtingendiensten weten over de oorsprong van het coronavirus.

Binnen de wetenschappelijke wereld wordt vermoed dat het virus via een wild dier op de mens is overgedragen.