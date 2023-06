“Een mijlpaal”: recordinternational Janice Cayman verheugd nu vrouwenvoetbal ook steun vanuit politieke hoek krijgt

Hoe is het idee ontstaan voor de oprichting van de vzw Gelijkspel, die zich inzet voor vrouwenvoetbal?

Sammy Mahdi: “Twee jaar geleden was er toen ik nog staatssecretaris was voor asiel en migratie een voetbaltoernooi voor vluchtelingen. Op dat toernooi waren ook een aantal Red Flames aanwezig, waaronder Amber Tysiak. Ik raakte aan de praat met haar en vertelde dat ik een Anderlecht-fan ben, waarop zij antwoordde dat ik eens naar de dames van OHL moest komen kijken. Ik ging daarna dan naar OHL tegen Anderlecht kijken en was meteen fan. Sindsdien ben ik blijven kijken en heb ik vastgesteld dat er veel te weinig aandacht naar het vrouwenvoetbal gaat. Je voelt dat er externe investeringen nodig zijn en dat er nog veel te weinig meisjes beginnen met voetballen.”

Janice Cayman: “Het was snel beslist dat ik mee wilde doen toen de vraag kwam om ambassadrice te worden. Het is opnieuw een heel positief initiatief voor meisjes die willen voetballen. Hoe meer initiatieven er zijn, hoe meer meisjes aan het voetballen geraken. Als we ons steentje kunnen bijdragen en het verschil kunnen maken, dan doe ik dat graag. Als wij ervoor kunnen zorgen dat meisjes al van jongs af aan een goede omkadering krijgen en kunnen voetballen in truitjes voor vrouwen en niet in te grote mannentruitjes, dan zijn dat toch kleine overwinningen.”

Mahdi: “Ik hoor nog steeds te veel clichés over vrouwenvoetbal. Uitspraken zoals: Als een vrouwenploeg tegen een mannenploeg voetbalt, dan verliezen ze sowieso. Onze Belgian Cats hebben donderdag Servië ingemaakt, niemand vraagt zich daarbij toch af wat dat betekent als ze tegen mannen basketballen? We moeten die twee sporten als verschillend beschouwen, want zulke vergelijkingen zijn absurd. We moeten stoppen met voetbal als een pure mannensport te beschouwen. Ik ga vaak kijken naar de mannen van Anderlecht en ik kan u vertellen dat het voetbal daar vaak niet even mooi is als bij de vrouwen van OHL, verre van zelfs. Het is trouwens ook confronterend om vast te stellen dat onze landskampioen bij de mannen Antwerp niet eens een vrouwenploeg heeft.”

Janice, waarom is het nodig dat de politiek mee zijn schouders onder het vrouwenvoetbal zet?

Cayman: “Dat is nieuw voor ons en dat is echt belangrijk. Hoe meer zielen er mee achter staan, hoe beter. Politici hebben ook altijd veel connecties, zowel in binnen- als buitenland dus dat is altijd interessant. Het is heel belangrijk om vrouwenvoetbal niet als een liefdadigheidsproject te zien, want het is gewoon een heel mooie sport.”

Is dit een mijlpaal voor het vrouwenvoetbal?

Cayman: “Sowieso. Sammy is de eerste. Dat is heel fijn om ook zijn steun te voelen.”

Mahdi: “En the sky is the limit voor ons. We zijn ambitieus en hopen om elk jaar een aantal projecten rond vrouwenvoetbal financieel te kunnen ondersteunen. De ambitie is om aan 100.000 voetballende meisjes te geraken, we zitten nu aan 50.000. Op dit moment is er een omgekeerde piramide in België. De basis van ons vrouwenvoetbal is te smal, we willen helpen om dat aan te pakken. En er moet ook meer media-aandacht komen. Ik kijk bijvoorbeeld wekelijks naar Extra time en ik begrijp niet waarom daar niet gewoon elke keer twee minuten een rubriek over vrouwenvoetbal kan zijn. Dat is toch weinig moeite en iedereen in Vlaanderen is meteen mee, toch?”