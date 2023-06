Werchter wordt wakker in glitter en roze, klaar voor Harry Styles

Het is nog rustig wanneer we rond de middag passeren bij café Oud Werchter, gelegen in het centrum van Werchter. Enkele fietsers drinken er hun pintje, terwijl meisjes in glitter en roze er richting festivalwei trekken. (lees verder onder de foto)

Heidi verwacht vandaag geen overrompeling aan café Oud Werchter

“De grote drukte verwachten we vandaag niet”, vertelt uitbaatster Heidi. “Het zijn vooral jongere meisjes die vandaag naar de wei trekken, die komen meestal niet eerst op ons terras zitten, maar willen vooral snel de wei op.”

Dat was vorige zondag, met Bruce Springsteen, wel anders. “Tot ver op straat stonden de mensen er”, gaat ze verder. “Na een iets minder drukke zaterdag met Pink, die dan weer vooral vrouwen trok, was het een topdag. En ge moet volgende week met het grote festival maar eens komen kijken, veel mensen blijven dan gewoon de hele tijd bij ons op terras zitten.” (lees verder onder de foto)

Melvin van het Ijsbrommerke

Een drukke dag verwacht ook Melvin, die met zijn Ijsbrommerke aan de brug in Werchter staat. Twintig liter ijskoffie en 80 liter ijs heeft hij voorzien. “Ook vorig weekend was het druk”, bekent hij. “En gisteren heb ik de dappere fans die al van ’s ochtends aan de deuren stonden van ijsjes voorzien.” (lees verder onder de foto)

Amber, Caitlin en Robien zijn helemaal klaar voor Harry.

Die ijskoffie, die lieten zich de vriendin Amber (26) uit het Nederlandse Assen en Caitlin (26) met zusje Robien (17) uit Den Haag ook smaken voor ze naar de wei trokken. Voor de zusjes is het al de vierde keer dat ze Harry Styles zien. “Drie keer in Amsterdam en nu hier”, vertellen ze. Voor Amber is het de eerste keer. “Het is zelfs de eerste keer dat ik naar een concert ga”, bekent ze. (lees verder onder de foto)

Fans staan al vroeg klaar in de wachtzone voor de festivalweide.

jct