Gewezen Rode Duivel en Belgisch topschutter Cédric Roussel (45) overleden

Roussel genoot zaterdagnamiddag van het mooie weer op een terrasje toen het noodlot toesloeg. De 45-jarige kreeg een hartaanval. Ondanks dat de hulpdiensten snel arriveerden en hem ruim een uur lang probeerden te reanimeren, mocht het niet meer baten. Bergen, de ex-club van Roussel waar hij tevens nog de functie van ambassadeur vervulde, deelde het trieste nieuws mee op Twitter.

“Onze clublegende Cédric Roussel, tevens gepassioneerd ambassadeur van onze club, is zaterdag overleden”, laat RAEC Mons weten. “Voorin vormde hij een ongelooflijk koppel met Jean-Pierre La Placa. Zijn verwoestende kopballen en zijn strijdersmentaliteit zullen we nooit vergeten. Cédric was een belangrijk onderdeel in de wederopstanding van RAEC Mons en wou altijd alles geven voor de club van zijn hart. Zondag zal er een eerbetoon volgen bij de oefenwedstrijd tegen Sporting Charleroi.”

Roussel werd in de kleuren van RAEC Mons in het seizoen 2002-2003 samen met Wesley Sonck, die destijds voor Racing Genk uitkwam, topschutter in de Belgische competitie met 22 doelpunten. Het waren de hoogdagen voor Roussel, die in die periode ook drie selecties (twee caps) voor de Rode Duivels verzamelde. In de interlands tegen Algerije (1-3 winst) en Estland (2-0 winst) verdedigde hij de Belgische kleuren. De wedstrijd tegen de Esten op 11 oktober 2003 was meteen ook zijn laatste interland.

Voor zijn periode bij Bergen was Roussel in de hoogste afdeling helemaal doorgebroken bij AA Gent, na een eerdere passage bij La Louvière. Goeie prestaties bij de Gentenaars leverden hem na iets meer dan een jaar al een transfer naar de Premier League op. In Engeland kwam hij ook nog voor Wolverhampton Wanderers uit, vooraleer in 2002 op uitleenbeurt terug te keren naar Bergen. Nog eens een jaar later plukte Genk hem met een definitieve transfer weg bij de Wolves.

Zijn beste periode had Roussel toen al achter de rug. Wat volgde waren nog een resem clubs, zoals Rubin Kazan, Standard Luik, Zulte Waregem, Brescia, opnieuw Bergen en AEK Larnaca. Zijn carrière sloot hij in 2014 af in de Belgische lagere afdelingen.