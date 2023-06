Vader en 20-jarige zoon haakten op laatste moment af voor duik met Titan: “We vertrouwden het niet”

Begin dit jaar had OceanGate-eigenaar Stockton Rush investeerder Jay Bloom nog proberen te overtuigen om de reis te maken. Er waren nog twee zitjes over en die wilde hij maar al te graag aan Bloom verkopen. Hij was zelf ook een avonturier, zijn zoon Sean was altijd al gefascineerd geweest door alles wat met de Titanic te maken had. Bloom wilde zijn zoon de reis van 230.000 euro graag cadeau doen en zou ook zelf mee varen met de onderzeeër.

De eerste contacten waren een jaar eerder gelegd in het Luxor Resort Casino in Las Vegas waar Bloom en Rush elkaar ontmoetten tijdens een tentoonstelling over de Titanic. “We babbelden bij een lunch over de reis en logischerwijs kwamen ook de veiligheidsrisico’s aan bod”, zegt Jay. “Maar Rush zag geen problemen. Hij lachte alle vragen over mogelijke risico’s weg. De Titan was veilig, er was nooit een ongeval gebeurd.”

“In februari van dit jaar kwam Rush met een experimenteel vliegtuigje naar ons toe om verder te praten en ons een contract voor te leggen voor de duik naar de Titanic”, zegt Bloom aan CNN. Maar toen sloeg de twijfel toe.

“Hij had een andere risicobereidheid dan ik. Ik ben piloot maar zou nooit met een experimenteel toestel de lucht in gaan. Als hij zulke risico’s wilde nemen, nam hij die misschien ook met de Titan, begon ik te denken”, zegt Bloom.

Ook zoon Sean was ineens niet meer zo happig om de expeditie te doen. Hij herinnerde zich dat hij een video had gezien van Rush. Volgens Sean leek Rush de veiligheidsmaatregelen niet ernstig te nemen. En ook het feit dat de Titan niet gekeurd en vrij amateuristisch was, maakte hem angstig en wantrouwig.

Hij moest niet veel moeite doen om zijn vader te overtuigen om de plannen op te bergen. voor Rush geen probleem, hij had al andere kandidaten op de wachtlijst staan. Ook een vader en zijn zoon.

Jay Bloom zegt dat hij en zijn familie nu al een paar dagen in een surrealistische wereld leven na alles wat er deze week gebeurd is. “Toen we van het ongeval hoorden, beseften we natuurlijk dat we de juiste beslissing namen.” Maar Jay zegt dat hij ook beseft dat door niet te gaan, anderen de dood in gejaagd zijn.

De Brits-Pakistaanse student Suleman Dawood (19) en zijn vader Shahzada Dawood (48) namen de twee plaatsen in die voor Jay en Sean gereserveerd waren. Met de gekende gevolgen.

“Alles wat ik deze week kon zien toen ik die vader en zijn zoon zag op televisie, was mezelf en mijn zoon. Normaal hadden wij in de Titan gezeten.”

