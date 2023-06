Premier De Croo roept Nationale Veiligheidsraad bijeen over toestand in Rusland

“De ontwikkelingen in Rusland lijken ernstig en impactvol voor Europa”, schrijft De Croo op Twitter. De eerste minister vergadert zaterdagavond met de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken en de veiligheids- en inlichtingendiensten, en zondag om 10.00 uur komt de Nationale Veiligheidsraad bijeen om de situatie verder op te volgen.

De Nationale Veiligheidsraad (NVR) bepaalt de grote beleidslijnen van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Hij bestaat uit de premier, de vicepremiers en de ministers bevoegd voor Justitie, Defensie, Binnen- en Buitenlandse Zaken. Naargelang de agenda kunnen vertegenwoordigers van bijvoorbeeld staatsveiligheid, inlichtingendiensten, politie of justitie ook aan vergaderingen deelnemen.

De Belgische premier liet zaterdag nog weten dat hij getelefoneerd heeft met zijn Poolse ambtgenoot Mateusz Morawiecki. Polen grenst aan de Russische exclave Kaliningrad en aan Wit-Rusland, een bondgenoot van Moskou. “We zullen de komende dagen in contact blijven om de politieke en militaire impact van de laatste ontwikkelingen te evalueren”, aldus De Croo.

De paramilitaire groep Wagner is zoals bekend een gewapende opstand begonnen. Troepen rukken op naar Moskou, waar wegversperringen worden aangebracht en machinegeweren op strategische plaatsen worden aangevoerd om de hoofdstad te beschermen.

Waar president Poetin momenteel is, is niet duidelijk. Volgens lokale media zou het presidentiële vliegtuig vanmiddag opgestegen zijn. Met of zonder Poetin aan boord, dat is niet bekend.