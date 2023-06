Aan deze rebellie van Prigozjin gaat een geschiedenis van 15 jaar vooraf

15 jaar geleden begonnen

Vijftien jaar geleden maakte Prigozjin zijn intrede in het Kremlin. De zakenman die onder andere voor fraude jaren in de gevangenis zat, richtte toen Concord Catering op. Hij werd uitverkoren om de banketten in het Kremlin te spijzen, wat hem de bijnaam ‘de chef van Poetin’ opleverde. Later leverde hij ook alle Russische schoolmaaltijden en verzorgde hij de catering van het leger: vóór Concord Catering aanschoof, verdeelden de bureaucraten en officieren de centen tussen verschillende cateraars. Voor wie contracten leverde, viel er altijd wel een lekkere brok van tafel. Niet vreemd dat de legertop niet tevreden was met de komst van Prigozjin.

September 2022

In september ontsloeg defensieminister Sjoigoe zijn vice-defensieminister Dmitri Boelgakov om twee redenen: omdat die een puinhoop maakte van de logistieke operatie in Oekraïne en omdat hij heel lucratieve ­contracten gunde aan de Wagner Group en dus aan de grote baas Prigozjin. Sjoigoe stak nooit onder stoelen of banken dat hij een bloedhekel heeft aan Prigozjin. “Hij is een man zonder moraal, geweten en hobby’s. Hij is een machine in de ergste vorm van het woord”, zei hij ooit.

Defensieminister Sjoigoe — © EPA-EFE

Oktober 2022

Prigozjin en zijn huurlingenleger bouwen een ‘Wagner Wall’, een versterkte verdedigingsgordel in Loehansk en Donetsk, naar het voorbeeld van de Atlantic Wall uit de Tweede Wereldoorlog. De muur ligt op sommige plaatsen ver achter de frontlijn waarmee Prigozjin duidelijk toont dat het Russische leger nog veel terrein zal verliezen.

November 2022

Gelekte e-mails van een Russische veiligheidsagent die het Amerikaanse magazine Newsweek kreeg, voorspellen dat Prigozjin zijn troepen voorbereidt op “binnenlandse terreurmissies”. “Het zal beginnen met kleine schermutselingen, maar een echte oorlog tussen de FSB (Federale Veiligheidsdienst) en Prigozjins leger is uiteindelijk onvermijdelijk”, aldus de klokkenluider. En daar is de FSB niet op voorbereid, voorspelde de veiligheidsagent toen.

Januari 2023

“President Vladimir Poetin schaart zich steeds meer achter de tegenstanders van Prigozjin, waarschijnlijk in een aanhoudende poging om de invloed van Prigozjin in Rusland te degraderen”, stelde het Amerikaanse Institute for the Study of War (ISW) in januari.

Mei 2023

Begin mei dreigt Prigozjin zich met zijn huurlingenleger terug te trekken uit Bachmoet, de stad die hij naar eigen zeggen eigenhandig veroverde. “Het uitschot dat ons geen munitie geeft, zal godverdomme hun ingewanden opeten in de hel”, schreeuwt een woedende Prigozjin in een boodschap met de Russische legerleiding - de Russische defensieminister Sergej Sjojgoe en legerleider Valeri Gerasimov - als bestemmeling.

© AFP

Wie de video bekijkt, ziet dat hij deze boodschap brengt terwijl hij voor de lijken van tientallen Wagner-huurlingen staat. ““Wel, we praten over eenvoudige wiskunde: als jullie die munitie zoals afgesproken geleverd zouden hebben, zouden er vijf keer minder doden gevallen zijn. Deze mannen kwamen naar hier als vrijwilligers, en nu sterven ze zodat jullie vet kunnen worden achter jullie chique bureaus. Dit zijn vaders. Zonen. En het uitschot dat ons geen munitie geeft, zal godverdomme hun ingewanden opeten in de hel. Sjojgoe, Gerasimov: waar is de verdomde munitie? Kijk naar hen!”, roept Prigozjin, wijzend naar de lijken van zijn mannen.

“Als onze munitietekorten niet op korte termijn worden aangepakt, kunnen we niet anders dan daar blijven en sterven, of ons terugtrekken. En in dat geval zal alles instorten, wat onze bureaucraten ook willen.”

- “Mijn bedrijf werd door het Kremlin gedwongen tot ongecontroleerde verspilling van belastinggeld.” Prigozjin stopte begin deze maand het defensiecontract van zijn bedrijf cateringbedrijf Concord. Maar dus niet zonder zich tegenover de defensieminister op te werpen als voorvechter van het Russische volk.

-“De gelukkige grootvader denkt dat het goed met hem gaat… Maar wat als blijkt dat hij een complete klootzak is?” Op 9 mei – de dag waarop Moskou de Dag van de Overwinning viert – richt Prigozjin zich vermoedelijk voor het eerst tot Poetin zelf . Prigozjin noemt Poetin niet bij naam in de bewuste video van 27 minuten waarin hij onder meer de munitietekorten en de toekomstperspectieven van de Russen in Oekraïne bespreekt, maar volgens The Institute for the Study of War (ISW) is het wel duidelijk dat hij deze keer rechtstreeks naar de Russische president uithaalt. “Grootvader”, of meer specifiek “bunkernyi ded” of “bunkergrootvader”, is een bekende bijnaam van Poetin, aldus analisten van de Amerikaanse denktank.

Juni 2023

- “Sjoigoe weet niet hoe je militaire formaties fatsoenlijk aanstuurt”, verklaart Progozjin op Telegram. Begin juni weigert hij daarom principieel zich contractueel onder het centraal gezag te plaatsen van het Kremlin. Die verplichting is nochtans opgenomen in een nieuw order voor alle privémilities die aan de kant van de Russen strijden.

- Begin deze week zegt Prigozjin dat de Oekraïeners veel succesvoller zijn dan dat het Kremlin laat uitschijnen. In dezelfde boodschap zegt hij ook dat de Russen de denazificatie en het terugbrengen van Oekraïne in de Russische invloedssfeer als smoes hebben gebruikt, maar dat de Russen Oekraïne binnenvielen met als hoofddoel de grondstoffen. Vrijdag herhaalde de Wagnerbaas nog eens dat de regering het volk misleidde over de reden van de inval.

-De Russische veiligheidsdienst FSB start vrijdag een strafrechtelijk onderzoek tegen Prigozjin die even daarvoor tot een gewapende opstand oproept.