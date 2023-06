TIJDLIJN. Hoe het conflict met Wagner in amper 24 uur compleet ontspoorde

Nadat muitende Wagner-rebellen afgelopen nacht de stad Rostov-aan-de-Don innamen, trokken ze in ijltempo richting Moskou. De wereld keek stomverbaasd toe naar de snelle opmars van Prigozjins troepen, tot de Wagner-baas al even onverwachts bekendmaakte dat hij de strijd staakte en op zijn stappen zou terugkeren. Een overzicht van de onwaarschijnlijke verwikkelingen in het Russisch-Oekraïense conflict in de laatste 24 uur.