OEFENMATCHEN. KV Kortrijk legt buur Harelbeke over de knie, KV Mechelen houdt schietoefening

KV Kortrijk werkte zijn tweede oefenwedstrijd van de voorbereiding af in het Forestierstadion van Harelbeke. De eerste verloor het van Wervik, nu leken de spelers de match anders aan te pakken. In het vroege begin stuurde kapitein Massimo Bruno Mbayo het straatje in. De flankspeler kwam alleen voor de Harelbeekse doelman en twijfelde niet. Vroege voorsprong voor de eersteklasser.

Het leek een eenvoudige namiddag te worden voor KVK. Avenatti verdubbelde de score al snel, maar Harelbeke scoorde via Berlaen de aansluitingstreffer. Net voor rust maakte Van Mol de gelijkmaker.

Na de koffie stuurde coach Akpala een ander elftal het veld op. Ervaren spelers als Messaoudi, Henen en Challouk maakten hun aantreden. Die eerstgenoemde trof meteen raak, 2-3. Decoene zag de Algerijn diep lopen en verstuurde een subtiele pass. Het verliep vlotter voor de Veekaa. Enkele minuten later trof belofte Naït-Birrou raak met een knap doelpunt, 2-4. Harelbeke-coach Stijn Meert stuurde rond het uur een aantal nieuwe spelers tussen de lijnen, maar die konden niks meer aan de achterstand veranderen. Integendeel de uitploeg liep nog uit tot 2-5 en 2-6. Henen en Messaoudi tekenden voor de laatste twee doelpunten.

KVK had het in de eerste helft lastig, maar kende geen problemen in de tweede vijfenveertig minuten. De volgende afspraak is woensdag in en tegen Oudenaarde.

KV Mechelen - Tempo Overijse 0-5

Mechelen hield schietoefeningen bij tweedenationaler Tempo Overijse: 0-5. Halfweg hadden Lauberbach (14. en 40.), Raemaekers (19.), Mrabti (28.) en Schoofs (41.) reeds de weg naar doel gevonden. In de tweede helft haalde Malinwa de voet van het gaspedaal en vielen er geen doelpunten meer.

Eupen begon met een valse noot tegen FC Luik, dat promotie afdwong naar de Challenger Pro League. De Oostkantonners slikten in de 84e minuut een fatale tegengoal, met een 0-1 nederlaag tot gevolg.

OH Leuven - Racing Mechelen 3-0

Zaterdagmiddag al nam OHL de maat van Racing Mechelen. Het team uit tweede amateur ging met 3-0 voor de bijl na doelpunten van Maertens en Holzhauser (2x).

Zulte Waregem, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Jupiler Pro League, trapte zijn voorbereiding op gang met een ruime 8-0 zege tegen buur en eersteprovincialer RC Waregem. Vossen (35. en 37.) brak de ban, alvorens El Boutaibe (39.) de ruststand bepaalde. Braem (48.) en Demuynck (49.) diepten snel na de pauze uit, Demba (72., 75. en 90.+5) legde met een loepzuivere hattrick de eindcijfers vast.