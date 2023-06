Meer dan 500 kaarsjes voor Kyara en Kyano, die overleden in brand, vormen groot hart in de kerk van Sint-Amands

In de kerk van Sint-Amands (Puurs-Sint-Amands) vormden meer dan 500 kaarsjes een hart voor Kyara en Kyano. De twee kindjes kwamen om tijdens een zware woningbrand. “Heel Sint-Amands had hier nood aan. Met dit symbolisch gebaar kan iedereen even de tijd nemen om aan Kyara en Kyano te denken en het zelf ook te verwerken”, zegt Helena van de parochie in Sint-Amands.

Kerk Klein-Brabant organiseerde op zaterdag 24 juni een gedenkmoment waarbij verschillende kaarsjes een groot hart vormden. Tijdens het gedenkmoment gingen de gedachten naar Kyara en Kyano, maar ook naar mama Stefanie en alle andere familieleden of nabestaanden.

Het waren Helena, Tony en Rita die eerder een oproep deden om het hart te vormen. “Het droevige nieuws leeft onder de bevolking. We merkten dat Sint-Amands echt nood had om dit te verwerken, te gedenken en te helpen. Daarom hebben we een oproep gedaan om allemaal samen een kaarsje te branden in de kerk”, zegt Helena.

© Lies De Boeck

Symbolisch hart

In de kerk werden alle stoelen aan de kant geschoven zodat er genoeg plaats was voor het hart. Onder de foto van Kyara en Kyano maakten de Sint-Amandsenaren een groot symbolisch hart voor de twee kindjes.

Met meer dan 500 kaarsjes ontstond er een mooi lichttapijt in de vorm van een hart. “Het is een heel symbolisch moment, want er zijn gewoon geen woorden voor. We hebben eerder gekozen om samen een kaarsje te doen branden dan een gebed of tekst te schrijven. Zo kan iedereen langskomen en zelf iets doen om steun te bieden. Al is het maar een kaarsje branden, het zorgt voor een grote verbondenheid.”

Tijdens het gedenkmoment kwamen er heel wat bezoekers hun steun betuigen. “Tussen 10u en 18u kan iedereen een lichtje opsteken voor Kyara en Kyano. Kort na de middag hebben we al een reservedoos moeten bovenhalen, want er kwamen heel wat bezoekers een kaarsje branden. Ondertussen staan er al meer dan 500 kaarsjes in het hart.”

Rondom het hart stonden stoelen voor zij die nog wat extra tijd wilden doorbrengen in de kerk of bij het hart. “Het is al een hele emotionele dag geweest. Iedereen blijft zeer nederig en neemt even de tijd om erbij stil te staan.”

© Lies De Boeck

Verbonden

Kyara en Kyano staan verbonden met de gehele gemeenschap in Sint-Amands. Helena, Tony en Rita kenden Kyano al van in de parochie. “Eigenlijk is heel Sint-Amands verbonden met de kinderen. Ze gingen hier allebei naar school en Kyano had zijn communie nog maar net gedaan bij ons.”

“Dat slechte nieuws kwam overal in Sint-Amands zwaar binnen, bij ons ook. Als parochie wilden we tonen dat we klaarstaan voor zij die het nodig hebben. Daarom organiseerden we dit gedenkmoment”, besluit Helena.

“Of je nu gelovig bent of niet, iedereen voelt het droevige nieuws. Samen een lichtje opsteken kan een mooie steun bieden. Alle kaarsjes staan vast op de grond, want na zo een nieuws is dat het enige wat je nog hebt”, voegt priester Steven Barberien er nog aan toe.