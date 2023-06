Anderlecht in eerste oefenpot op een drafje voorbij Oudenaarde: Amuzu en Monticelli laten zich opmerken bij jeugdig paars-wit

Ook voor paars-wit is de voorbereiding nu echt op gang getrapt. Zaterdagavond trad Anderlecht aan op bezoek bij tweede amateurclub Oudenaarde. Meteen de eerste oefenpot voor het team van Brian Riemer dat al vroeg op voorsprong kwam met wat hulp van de thuisdoelman. Uiteindelijk werd het 0-5 voor paarswit dat geen kind had aan een moedige maar kansloze thuisploeg.

Terwijl in de binnenstad van Oudenaarde het bier rijkelijk vloeide ter gelegenheid van de Adriaen Brouwer Bierfeesten, nam de lokale voetbalclub het op tegen Anderlecht. De eerste vriendschappelijke wedstrijd van paars-wit van het nog prille voetbalseizoen. De komst van de Brusselaars lokte dan ook aardig wat supporters naar het Burgemeester Thienpontstadion.

Onder hen ook Marc Coucke en Paul Van Himst die zijn kleinzoon Amando Lapage centraal achterin – aan de zijde van Delcroix – in de basis zag starten. Zij kenden een rustige zomeravond, terwijl thuisdoelman Verbrugge al snel in de fout en bij een schotje van Amuzu de bal niet kon klemmen. Tot zijn grote frustratie belandde de bal meteen in de netten.

Coach Riemer zag zijn jong team vervolgens de partij rustig controleren, zonder veel doelgevaar evenwel. Onder een loden zon lag het tempo voor de pauze dan ook best wel laag. Verbrugge wist zich wel nog te onderscheiden op pogingen van Stroeykens en Dreyer, terwijl Van Crombrugge aan de overkant amper aan het werk werd gezet.

Na een half uurtje werd de Brusselse aanvoerder zoals voorzien afgelost door youngster Vanhoutte en die zag hoe Stassin - op aangeven van Amuzu - kort voor rust de voorsprong van paarswit verdubbelde met een prima plaatsbal. Even later verscheen Stroeykens oog in oog met Verbrugge maar de 18-jarige Brusselaar verzuimde de score verder op te drijven.

© BELGA

Riemer gooide na rust tien frisse spelers in de strijd, waaronder Sardella, Arnstad, Kana en Raman. Net als in de eerste helft scoorde Anderlecht ook nu heel snel. Na amper een minuut trof Monticelli al van dichtbij raak (0-3) en tien minuutjes later tekende die ook heel fraai de vierde Brusselse goal aan.

Het tempo lag na de pauze nog steeds ontzettend laag en tal van Sporting-spelers bezondigden zich al te vaak aan technische schoonheidsfoutjes. Toch pikte Angulo iets na het uur ook zijn doelpuntje mee en zo stond de forfaitscore meteen op het scorebord. Een bedrijvige Raman stak na een hoekschop ook nog eens de neus aan het venster maar zijn schot miste de juiste richting.

In het slotkwartier bleven de Anderlecht-spelers in en rond de zestien van Oudenaarde kamperen maar al te vaak ontbrak het hen aan een tikkeltje finesse. De Anderlecht-fans lieten het niet aan het hart komen en genoten volop van de fijne zomeravond. Opnieuw Arnstad en ook Raman lieten zich nog even opmerken maar hun pogingen leverden geen zesde doelpunt meer op.

++++

Anderlecht eerste helft: Van Crombrugge (33’ Vanhoutte), Engwanda, Lapage, Delcroix, N’diaye, Sadiki, Leoni, Stroeykens, Dreyer, Stassin en Amuzu

Anderlecht tweede helft: Vanhoutte (62’ Coosemans), Sardella, Baouf, Lissens, Masscho, Arnstad, Kana, Degreef, Monticelli, Raman en Angulo

Doelpunten:7’ Amuzu 0-137’ Stassin 0-246’ Monticelli 0-356’ Monticelli 0-466’ Angulo 0-5