En plots was er weer hoop: hoe de kortstondige opstand van Wagner een flink hart onder de riem was voor de Oekraïners

Het nieuws dat de troepen van Wagner, onder leiding van Jevgeni Prigozjin, zich minstens gedeeltelijk uit het oosten van Oekraïne terugtrokken om frontaal in de aanval te gaan in Rusland lag op iedereens lippen in de zuidelijke stad Zaporizja. “Gisteren waren we nog doodsbang dat de Russen de kerncentrale zouden opblazen. Nu is de sfeer helemaal omgeslagen. Wat een verademing. Vanavond drinken we champagne!”