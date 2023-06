‘Verrader’ Prigozjin verhuist naar Wit-Rusland maar wordt niet vervolgd voor opstand, zijn huurlingen mogen toetreden tot Russisch leger

Russische media melden dat onder meer de minister van Defensie, Sergej Sjojgoe, en chef van de generale staf, Valeri Gerasimov, plaats moeten ruimen. Dat was een van de belangrijkste voorwaarden voor de Wagnerbaas om een einde te maken aan de dramatische opmars van zijn troepen naar de hoofdstad Moskou. Zelf zou Prigozjin naar Wit-Rusland verhuizen. Dat heeft het Kremlin zaterdagavond toch gezegd.

Sergej Sjojgoe moet opstappen — © Reuters

De Wagner-baas lag al weken overhoop met de legertop en spaarde zijn openlijke kritiek niet op hun aanpak in het conflict met Oekraïne. Nadat Russen deze week een Wagner-kamp hadden gebombardeerd, was voor Prigozjin de maat vol. Hij keerde zich tegen het Russische leger en zette koers richting Moskou.

Voorlopig kan niet achterhaald worden of zulke aanvallen echt hebben plaatsgevonden, of dat dit een vals voorwendsel was om de macht over het Russische leger te proberen grijpen.

In Moskou sloeg de paniek zaterdag snel toe. Poetin werd in veiligheid gebracht en alle belangrijke toegangswegen werden afgesloten. Er werden zelfs greppels op de snelwegen gegraven om vrachtwagens te stoppen. En op strategische plaatsen werd zwaar geschut aangevoerd.

Maar zaterdagavond, toen ze nog zo’n 200 kilometer te gaan hadden, liet Prigozjin zijn troepen halt houden en rechtsomkeer maken. “Om bloedvergieten te vermijden”, klonk het.

Intussen liet de Wit-Russische president Alexander Loekasjenko weten dat Poetin hem bedankt heeft voor zijn tussenkomst. Want het was Loekasjenko die, met goedkeuring van Poetin onderhandelde met de Wagner-baas, een persoonlijke vriend van hem.

Naast de herschikkingen aan de legertop was een andere garantie om terug te keren dat het Russische leger de Wagner-huurlingen ongemoeid zouden laten vertrekken. Ze zullen ook niet vervolgd worden wegens muiterij, zeggen Russische bronnen.

De muiterij door Wagner zal volgens het Kremlin “in geen geval” gevolgen hebben voor het Russische offensief in Oekraïne. Maar volgens Russische media zouden de Wagner-troepen Rusland en Oekraïne moeten verlaten en zouden ze terugkeren naar Afrika waar ze voor de oorlog aan de slag waren.

Zaterdagavond was in Russische media te lezen dat de Wagner-soldaten een voorstel kregen om toe te treden tot het Russische leger. De grootste overwinningen op het slagveld in Oekraïne werden door of samen met Wagner-huurlingen behaald.