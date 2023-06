Vlaamse regering vecht subsidies voor Franstalige vzw’s in Vlaanderen aan voor Grondwettelijk Hof

De Vlaamse regering trekt naar het Grondwettelijk Hof tegen subsidies die de Franse Gemeenschap geeft aan Franstalige vzw’s in Vlaanderen. “De Franse Gemeenschap is niet bevoegd voor Franstaligen in Vlaanderen”, zegt Vlaams minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA).

De Franstalige omroep RTBF maakte ruim een maand geleden bekend dat de Franse Gemeenschap vorig jaar 471.000 euro heeft toegekend aan Franstalige verenigingen in Vlaanderen. Dat gebeurde onrechtstreeks, via de ‘Assemblée Parlementaire de la Francophonie’ (APF), een organisatie met zetel in het Franse Parijs die de Franstalige cultuur in de wereld moet promoten. De subsidies zouden terechtkomen bij verenigingen in Vlaamse faciliteitengemeenten, maar ook elders in de rand rond Brussel en zelfs tot in Gent, Oostende en Knokke.

Weyts heeft de kwestie intussen aangekaarten op het Overlegcomité, het overlegorgaan van de verschillende regeringen van het land, maar “de Franse Gemeenschap geeft geen gehoor aan de Vlaamse vraag om de subsidies stop te zetten”, klinkt het. Daarom zet de Vlaamse regering een volgende stap: ze dient een verzoekschrift in bij het Grondwettelijk Hof om de “illegale praktijk” te vernietigen. Gelijkaardige subsidies werden in het verleden al ongrondwettelijk verklaard.

“Ondanks de grote begrotingstekorten heeft de Franse Gemeenschap duidelijk geld over om via constructies Franstalige verenigingen in Vlaanderen te sponsoren”, vindt Weyts. Maar dat beleid “gaat diametraal in tegen de inspanningen van Vlaanderen om het Vlaams karakter van de Rand te versterken en het belang van het Nederlands te benadrukken”. Volgens de Vlaamse minister komt veel van het geld ook terecht bij verenigingen die dicht aanleunen bij de lokale politieke partijen en wordt op die manier de wet op de partijfinanciering omzeild.

“Federale loyauteit moet van twee kanten komen. Het is nu aan het Grondwettelijk Hof om orde op zaken te stellen”, besluit Weyts.