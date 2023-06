Al ruim 20.500 afbetalingsplannen voor boetes aangevraagd bij Justitie

Het leven is de laatste maanden alsmaar duurder geworden. In deze optiek lanceerde de FOD Justitie vorig jaar afbetalingsplannen voor verschillende soorten boetes. Sinds september 2022 was dit mogelijk voor correctionele boetes, eind december volgden de verkeersboetes en begin 2023 werden daar de boetes van arbeidsauditoraten aan toegevoegd.

Voor correctionele minnelijke schikkingen werden 242 afbetalingsplannen aangevraagd en 28 voor minnelijke schikkingen van arbeidsauditoraten. Onder die laatste vallen onder andere boetes voor uitkeringsfraude en zwart werk. Koploper zijn de verkeersboetes met meer dan 18.000 aanvragen.

“Logische stap”

Via Just-on-web kan elke burger een afbetalingsplan voor een verkeersboete aanvragen. De overtreder kan zelf kiezen in hoeveel schijven hij de boete wil afbetalen, met een maximum van zes maanden. Vijfenzestig procent (13.438 aanvragen) kiest ook voor dat maximum van zes maanden.

De betaling van de eerste schijf zorgt ervoor dat de andere maandelijkse schijven automatisch gedomicilieerd worden op de bankrekening. In 87,53 procent van alle gevallen worden alle schijven op tijd betaald. Na de vervaldag van de laatste schijf stopt de domiciliëring automatisch.

De overtreder hoeft zijn financiële situatie niet te bewijzen. Bovendien is een afbetalingsplan volledig vrij van intrest. Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan de overtreder dient te voldoen. Zo dient men het afbetalingsplan voor de vervaldatum van de boete aan te vragen, en erkent men dat men de bestuurder was die de overtreding beging.

“De mogelijkheid om een afbetalingsplan aan te vragen voor een verkeersboete is een logische stap binnen de digitalisering en het toegankelijker maken van de diensten van Justitie. Het feit dat er bijna 20.000 afbetalingsplannen zijn aangevraagd, waarvan zo’n 65 procent vraagt voor een maximale spreiding over zes maanden, toont aan dat het nodig was om dit mogelijk te maken voor de burger. Als overheidsdienst willen we in deze lijn voortgaan”, aldus Justitieminister Vincent Van Quickenborne.