Menselijke resten gevonden waar Britse acteur Julian Sands tijdens trektocht verdween

Wandelaars hebben menselijke resten aangetroffen in de omgeving van Mount Baldy in de Amerikaanse staat Californië, zo melden de lokale autoriteiten. Daar verdween de Britse acteur Julian Sands vijf maanden geleden.

De resten werden zaterdagochtend gevonden in de natuur, zo verduidelijkte het kantoor van de sheriff van San Bernardino. Een wetsarts zal een onderzoek voeren om tot identificatie over te gaan.

Reddingsteams zochten in januari tevergeefs naar Sands (65), die eropuit getrokken was in de bergachtige streek hoewel de autoriteiten gewaarschuwd hadden voor gevaarlijke omstandigheden door ijsvorming.

De acteur is bekend van films zoals “A Room With a View”, “The Killing Fields” en “Leaving Las Vegas”. Hij speelde ook mee in de televisieserie “24”.