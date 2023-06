Politie op zoek naar twee mannen voor diefstal met geweld in het treinstation Brussel-Zuid

Op vraag van het parket van Brussel verspreidt de politie een opsporingsbericht voor twee mannen die in februari een diefstal met geweld gepleegd hebben in het treinstation Brussel-Zuid. Zij stalen een gsm en gooiden later een bijtend product in het gezicht van het slachtoffer.

De feiten dateren van 15 februari 2023. Sijmen, een 22-jarige student journalistiek uit Borgloon, zit met zijn vriendin om 4 uur ’s nachts in het station Brussel-Zuid. In een video in het opsporingsbericht dat de politie verspreid, vertelt Sijmen dat hij net terugkwam van een weekendje Parijs met zijn vriendin. Hun bus was te laat, waardoor ze de laatste trein richting Gent niet meer konden nemen.

Op een bepaald moment spreekt iemand hem aan en vraagt naar “tabak of kleingeld”, vertelt de jongeman. “Normaal zeg je nee en gaan ze weg. Maar dat deed hij niet. Hij bleef aandringen en kwam nogal dichtbij mijn vriendin. Natuurlijk lag mijn focus volledig daarop en had ik dus niet door dat ondertussen een kameraad van hem mijn gsm, die rechts van mij op de stoel lag, pakte terwijl die andere kameraad mij afleidde.”

Het jonge koppel had niets in de gaten, maar een andere reiziger wel. Die verwittigde Sijmen dat ze net slachtoffer waren geweest van een diefstal. En dus zette de 22-jarige de achtervolging in.

Chemisch product

De verdachte die hem had afgeleid, probeerde Sijmen nogmaals op een dwaalspoor te brengen, maar de jongeman zag de verdachte die zijn gsm had gestolen uit het station weglopen en volgde hem. “Ik zag een figuur, een schim in de verte. Toen dacht ik: dat zal hij wel zijn. Ik begon te joggen. Ik zag hem omkijken en toen begon hij ook te joggen. Toen wist ik zeker: dat is ‘m.”

Na enkele honderden meters kon Sijmen de man inhalen. “Toen hij wist dat ik hem had ingehaald, draaide hij zich om en spoot hij een flesje leeg in mijn gezicht met god weet wat erin zat.” Later zou heb blijken dat het om een chemisch product gaat, zoals thinner, ammoniak of white spirit. Smijnen raakte daardoor gewond aan zijn ogen.

Op dat moment haalde ook de verdachte, die het koppel had afgeleid, hem in en beide verdachten vluchtten weg. “Toen ik dat in mijn ogen kreeg en niet wist wat er gebeurd was, dacht ik dat ik ging flauwvallen omdat ik verdwaasd was. Dat was inderdaad wel even eng.”

Twee verdachten

Verdachte 1 is ongeveer 1 meter 75 groot en normaal gebouwd. Hij heeft donker haar en een baard. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een zwarte broek, een zwarte jas met kap en wit opschrift over de borst en witte schoenen. Hij droeg een pet en had een zwart-witte rugzak bij zich. Hij sprak Engels tegen het slachtoffer.

© Politie

Verdachte 2 is ongeveer 1 meter 95 groot en normaal gebouwd. Hij heeft zwart haar en een baard. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een donkere jeans, een zwarte donsjas en zwarte sportschoenen. Hij had ook een kruk of wandelstok bij zich. Hij sprak Frans tegen het slachtoffer en een andere taal met zijn kompaan.

© Politie

Beide mannen kwamen onverzorgd over.

Herkent u deze personen of heeft u meer informatie over deze feiten, neem dan contact op met de politie via opsporingen@police.belgium.eu. U kunt ook getuigen via het gratis nummer 0800/30 300.