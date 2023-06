Nu ook officieel: Alieu Fadera verlaat Zulte Waregem en tekent voor vier jaar bij Racing Genk

De 21-jarige Fadera was na de degradatie onhoudbaar geworden voor Zulte Waregem. De Gambiaanse international, die in de zomer van 2021 het Slovaakse Pohronie inruilde voor Essevee, kende met zeven goals en evenveel assists een goed seizoen aan de Gaverbeek.

Fadera kon dan ook op interesse uit binnen- en buitenland rekenen, maar hij blijft dus volgend seizoen in de Jupiler Pro League te bewonderen. Racing Genk wint de strijd om de Gambiaan.

“Alieu is een veelbelovende speler die perfect past in onze filosofie. We zijn ervan overtuigd dat hij bij KRC Genk de volgende stappen kan zetten in zijn professionele voetbalcarrière”, klinkt het bij Head of Football Dimitri de Condé. “Voor beide partijen is dit de ideale stap. Met zijn snelheid, technische bagage en enorm loopvermogen past hij perfect in ons aanvallend en dynamisch spel.”

“Keuze snel gemaakt”

Ook Fadera zelf is in de wolken met zijn overstap naar de vicekampioen. “Sinds mijn eerste dag in België ben ik al fan van Racing Genk en het mooie voetbal dat ze elke week op de mat brengen. Ik heb veel matchen van hen gezien op tv en kan niet wachten om zelf deel uit te maken van de ploeg. Via mijn ex-ploegmaats heb veel positiefs gehoord over de waarden en normen van de club. De keuze was dan ook snel gemaakt.”

Vanaf de week van 3 juli wordt Fadera terug op de club verwacht. Samen met de andere internationals sluit hij dan aan bij de rest van de groep om de voorbereiding verder af te werken.