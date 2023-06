Dit schrijven de buitenlandse kranten over de Wagner-muiterij: “Heeft Poetin Prigozjin omgekocht?”

De buitenlandse kranten schrijven vandaag op papier en op hun websites vooral over de vernedering voor Poetin en over de wankele positie van de Russische president na de muiterij van Wagner-baas Prigozjin. “De mannen met de geweren moeten bereid blijven hem te gehoorzamen. Hoe lang blijft dit gelden voor Poetin, na het fiasco van de afgelopen uren en maanden?” Een overzicht van de krantenkoppen.

The Sunday Mirror heeft “Poetin tot het uiterste gedreven” op de voorpagina, naast foto’s van de twee hoofdfiguren; de Russische president en Prigozhin. De slogan erboven luidt: “Terreur keert zich tegen dictator.”

The Sunday Times schreef “Poetin vernederd door muiterij” naast een foto waarop Wagner-huurlingen hun geweren trainen op het Russische militaire hoofdkwartier in Rostov aan de Don, de Zuid-Russische stad die de sleutel was tot de invasie van Oekraïne.

The Independent kijkt naar het effect van de opstand in Moskou, waar ‘antiterreur’-maatregelen werden genomen, wegversperringen werden opgezet en bewoners te horen kregen dat ze binnen moesten blijven op het moment dat het Wagner-konvooi de stad naderde. De kop luidt: “Muiterij, chaos en paniek in de straten van Moskou”.

The Mail on Sunday speculeert waarom de opstand van zo’n kort duur was met een niet mis te begrijpen kop als: “Heeft Poetin de leider van de staatsgreep omgekocht om Rusland te verlaten?” In het artikel zelf zegt een anonieme Britse veiligheidsbron dat Poetin Prigozjin miljoenen aanbood om zijn opstand af te blazen.

Bild in Duitsland heeft de kop: “Opstand tegen Poetin” naast beelden van Wagner-strijders. Het tussenkopje luidt: “De putsch-poging in Rusland en wat dat voor ons betekent.” Die Welt en Der Spiegel spreken op hun voorpagina’s van een machtsstrijd in Rusland.

De Sunday Telegraph titelt: “Wagner-muiters keren terug na het sluiten van een deal met Poetin”. In het artikel op de voorpagina vraagt de Britse historicus Robert Tombs zich af of dat Poetin “ternauwernood een scenario zoals in 1917 vermeed”, met andere woorden een Russische revolutie. Dat is hem volgens de historicus nu dan wel gelukt, al vraagt hij zich af hoe lang de Russische leider nog aan de macht kan blijven. “De mannen met de geweren moeten bereid blijven hem te gehoorzamen. Hoe lang blijft dit gelden voor Poetin, na het fiasco van de afgelopen uren en maanden?”

“De oorlog komt tot voor de deur van Poetin”, kopt de New York Post.

Poetin vlucht weg uit Kremlin staat er op de voorpagina te lezen.

“Wagners rebellie benadrukt de zwakte van Poetin”, kopt het Spaanse El Pais.

De Washington Post bestempelde de afgelopen 24 uur als de grootste bedreiging voor het presidentschap van Poetin tot nu toe. Het voegde eraan toe: “Na meer dan twee decennia van autocratisch bewind heeft Poetins hoogmoed herhaaldelijk zijn oordeel vertroebeld. Dat is het zowel het geval voor de inval in Oekraïne als bij het verkeerd inschatten van Prigozjin als bedreiging.”

“Oekraïne heeft een averechts effect op Poetin”, titelt de belangrijkste digitale kop van The Wall Street Journal. Het nam nota van de houding van het westen, die volgens het artikel het beste kan worden omschreven als “stand well back”, op een veilige afstand staan en kijken.