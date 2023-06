Na implosie van Titan-onderzeeër: Canadese onderzoekers ondervragen betrokkenen en starten met onderzoek naar logboeken

Leden van de Transportation Safety Board of Canada zijn aan boord gegaan de Polar Prince, het begeleidingsschip van de Titan-onderzeeër. Vanop dat schip werd de kleine duikboot afgelopen week in de buurt van het wrak van de Titanic in het water gelaten. Het is ook de bemanning van de Polar Prince die de kustwacht op de hoogte bracht toen het toestel niet op tijd boven water kwam.

De crew van het schip wordt daarom uitvoerig ondervraagd en de logboeken werden in beslag genomen. “We voeren een veiligheidsonderzoek uit in Canada, aangezien dit een schip onder Canadese vlag was dat een Canadese haven verliet en betrokken was bij dit voorval, zij het in internationale wateren”, zei Kathy Fox, voorzitter van de transportcommissie. “Andere instanties kunnen ervoor kiezen om onderzoek te doen en dat is aan hen.”

Fox bevestigde dat er ook informatie zal gedeeld worden met andere instanties, zoals de Amerikaanse autoriteiten, indien zij dat wensen. “Ons onderzoek zal gaan waar het bewijs ons naartoe leidt”, voegde ze eraan toe. “We willen geen dubbel werk doen. We willen samenwerken.”

De Canadese nationale politie bekijkt nog of het een onderzoek zal starten. Dat zullen ze normaal enkel doen in het geval dat er wetten overtreden zijn. Maar de situatie is complex aangezien er meerdere landen betrokken zijn. OceanGate, het bedrijf achter de duikboot, is een Amerikaans bedrijf, maar de boot zelf was geregistreerd op de Bahama's. Daarnaast is de Polar Prince een Canadees schip en komen de slachtoffers uit Engeland, Pakistan, Frankrijk en de Verenigde Staten. En daarbovenop vond de ramp plaats in internationale wateren.

