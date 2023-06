Vader gaat op zoek naar zijn kinderen, maar wordt aanzien als kidnapper en opgepakt

Een man is zaterdagavond in Gent opgepakt en verhoord door de politie nadat een burger meende hem te herkennen als een gezochte kidnapper. De politie benadrukt dat de man er niks mee te maken heeft.

De wijk Muide-Meulestede stond zaterdagavond in rep en roer. Een bewoner had alarm geslagen toen een man in een bestelwagen werd gezien in de buurt van groepjes kinderen. De link werd gelegd met een opsporingsbericht dat de politie afgelopen week uitstuurde.

In Deinze wordt met een robotfoto een oudere man opgespoord die een jong meisje aansprak vanuit een witte bestelwagen. In Muide-Meulestede meende een bewoner zaterdag rond 23 uur de man van de robotfoto te hebben herkend in buurt van de Londenstraat.

De politie werd gebeld en op Facebook werd meteen een oproep gelanceerd. De politie was er snel bij en kon de man vinden. Hij werd meegenomen naar het politiekantoor voor verhoor. Daar bleek echter al snel dat hij niks te maken had met het onderzoek in Deinze. (lees verder onder de foto)

LEES OOK. Politie op zoek naar oudere man die vanuit witte bestelwagen meisje (10) aansprak in Deinze

Dit is de robotfoto van de gezochte man in Deinze. Het incident in Gent heeft er niks mee te maken, verzekert de politie. — © Politie

“De persoon in kwestie heeft er absoluut niets mee te maken”, zegt Dirk De Sutter, woordvoerder van de Gentse politie. “Hij was op zoek naar zijn eigen kinderen. Die waren het uur waarop ze thuis moeten zijn uit het oog verloren, waarna de vader op zoek was gegaan. De man is ondervraagd, maar mocht na verder onderzoek beschikken.”

Op Gentse groepen op Facebook circuleert ondertussen allerlei foutieve informatie. Er zijn ook veelvuldig filmpjes en foto’s gemaakt van de man in kwestie en de nummerplaat van zijn wagen, ook al heeft hij volgens de politie niks mis gedaan.

De politie verspreidde zelf eerder deze beelden van de gezochte bestelwagen in Deinze. Op de website van de politie kan je het volledige opsporingsbericht bekijken.