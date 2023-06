Antwerpse Laurenne (27) op verjaardag verrast door Harry Styles, die haar feliciteert én met haar flirt: “Hij heeft nog grotere plaats in mijn hart gekregen”

Hoe reageer je als één van de grootse popsensaties van het moment plots een liedje voor jou zingt om je te feliciteren met je verjaardag? Het overkwam Laurenne Croes (27) uit Antwerpen, die zaterdag haar speciale dag vierde tijdens het concert van Harry Styles op de weide van Werchter. “Ik snap niet goed wat er precies gebeurd is. Het is echt crazy.”

Met een bordje met daarop de tekst ‘It’s my birthday’ onder de arm trok de Antwerpse Laurenne vergezeld door een goede vriendin naar het optreden van de Britse popster Harry Styles, die zaterdagavond voor zijn Love on tour-concertreeks naar het heilige gras langs de Haachtsesteenweg in Werchter afzakte. Samen met zo’n 60.000 andere uitzinnige fans genoot ze van de swingende hits van het voormalige One Direction-lid als Adore you, Watermelon Sugar en As it Was.Er zijn ergere manieren om je verjaardag te spenderen.

“Mijn frank is nog altijd niet helemaal gevallen”, zucht de jarige Laurenne aan de andere kant van de lijn. Als we haar bellen, klinkt ze nog steeds wat overdonderd door wat haar gisteren allemaal is overkomen. “Ik snap niet goed wat er precies gebeurd is. Het is echt crazy”, reageert Croes nog met haar hoofd in de wolken.

Quiche lorraine

Laurenne kon dankzij Xena, één van haar beste vriendinnen, het concert bijwonen. “Ze is mijn Harry Styles-buddy, we proberen zo vaak mogelijk te gaan. We arriveerden al rond 13u30 aan het festivalterrein om aan te schuiven, zodat we zeker een goede plek zouden hebben”, geeft ze te kennen dat ze een absolute die hard fan is van de Brit. De Antwerpse office manager is ‘Styler’ van het eerste uur. “Ik volg hem al van in zijn One Direction-periode en de liefde voor hem is blijven groeien.”

Omdat de dames er wonderwel in sloegen om zich een weg door de massa te wurmen en zich op enkele rijen van het podium te posteren, besloot ze om het erop te wagen en haar papieren bordje hoog boven haar hoofd te houden in de hoop dat de zanger haar boodschap zou lezen. “Ik dacht: I’ll shoot my shot, je weet maar nooit.”

En plots was de moment daar. “Het was crazy gewoon. Ik heb een halve black-out van ons gesprek. Ik heb achteraf de filmpjes op sociale media nog eens moeten herbekijken om te weten wat hij nu weer allemaal heeft gezegd”, knijpt de prille 27-jarige nog eens in haar arm uit ongeloof. “Maar ondanks dat ik zo van de kaart was dat dé Harry Styles mij in hoogst eigen persoon aansprak, ben ik wel gewoon mezelf gebleven. Hij vroeg mij wat mijn naam was, die hij compleet verkeerd uitsprak. Hij had er een quiche lorraine van gemaakt. (lacht luid) “Maar ik vond dat helemaal niet zo erg, want ja: het is Harry Styles. Die kan niets verkeerd doen.

Flirten

“Op een gegeven moment wou hij weten wat ik wenste voor mijn 27ste verjaardag. Toen moest ik wel even hard nadenken”, weet ze nog. “Ik wou absoluut geen saai antwoord geven. Een meisje dat vlak voor mij stond, grapte nog dat ik ‘you’ moest antwoorden. Ik dacht: ‘Let’s go!’, waarop ik naar hem wees en knipoogde. Mijn vriend vond dat wel ambetant om het flirterige schouwspel te aanhoren”, lacht Laurenne. “Maar ja, het is Harry Styles hé! Ik liet het allemaal begaan, want zoiets maak je maar één keer in uw leven mee. Harry heeft na gisteren een nog grotere plaats in mijn hart gekregen.”

Terwijl Laurenne nog wat bekomt van haar magische conversatie met de Britse superster, droomt ze al weg van een volgend optreden. “Dat staat vast. Als hij nog eens in België is, dan zal ik er zeker weer bijzijn.”

En of ze dan weer een boodschap voor hem in petto heeft? “Dat zal dan iets in de trant van ‘Remember me?’ worden, denk ik”, aldus een overgelukkige Laurenne wiens verjaardag alvast niet meer stuk kan.