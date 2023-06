Verkoop KV Kortrijk onder druk: Kaminski Group heeft nog steeds niets betaald van de beloofde 17 miljoen

Het zou zomaar kunnen dat KV Kortrijk (voorlopig) in handen blijft van Vincent Tan. Overnemers Maciek en Mikhai Kaminski hebben nog steeds niet betaald, Tan heeft hen in gebreke gesteld.

17 miljoen euro, bonussen inclusief. Dat zou de Kaminski Group van de Amerikaans-Poolse zakenmannen Maciek en Mikhai Kaminski betalen aan Vincent Tan om KV Kortrijk over te nemen. Inmiddels elf dagen geleden duidden de twee de nakende overname zelfs op een persconferentie in het Guldensporenstadion, maar inmiddels is er nog geen cent gestort en is de deal dus nog steeds niet afgerond. En dat zorgt voor de nodige nervositeit aan de boorden van de Leie.

Omdat de betalingstermijnen niet gerespecteerd werden, heeft Tan Kaminski in gebreke gesteld, zo vertellen meerdere bronnen aan onze redactie. Dat betekent dat Kaminski uiterlijk begin juli 17 miljoen euro moet overmaken. Gebeurt dat voor die deadline niet, dan blijft Tan de eigenaar van een club die hij eigenlijk zo snel mogelijk kwijt wil.

De Kaminski’s deden eerder verstaan dat het puur om een paar praktische beslommeringen gaat en het een kwestie van tijd is voor zij de plak zwaaien op KVK. Dat riedeltje wordt ook nu herhaald. Maar in Kortrijk twijfelt men daar sterk aan. Want als de Kaminski’s gewoon bij machte zijn om te betalen en de juiste intenties hebben, waarom zijn de nodige formaliteiten nog niet in orde gebracht, zo merkt men rondom de club op?

© VDB

Voor KV Kortrijk zou het goed zijn, mocht er snel duidelijkheid komen. Ter herinnering: de West-Vlamingen hebben nog geen hoofdcoach aangesteld en kunnen op dit moment ook geen inkomende transfers doen, dit alles door de nakende overname. Vers bloed is nochtans welkom, want de kern is momenteel zeer klein - er zijn geen twintig volwaardige eersteklassespelers.

Over die spelers gesproken: ook zij maken zich grote zorgen. De trainingen verlopen weliswaar professioneel - coach ad interim Joseph Akpala maakt er het beste van -, maar het spreekt voor zich dat iedereen zich vragen stelt. Wordt vervolgd.