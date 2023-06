Heteluchtballon vat vuur en valt naar beneden: “Mijn vrouw hoorde een vreselijk geschreeuw”

In Worcestershire, in de Britse regio West Midlands, is een man op gruwelijke wijze overleden nadat de heteluchtballon waarin hij zat in brand vloog en als een steen uit de lucht viel.

Dit weekend vond het allereerste Worcester Balloon Festival plaats op paardenrenbaan van Worcestershire. Of het slachtoffer een deelnemer was, is nog niet duidelijk. Het festival liep zaterdagavond af, maar sommige deelnemers bleven ter plekke overnachten.

Zondagochtend was het stralende weer en hingen ’s ochtends vroeg al verschillende ballonnen in de lucht boven de festivalweide.

Verschillende getuigen zagen vanuit de lucht en vanop de grond hoe een van de luchtballonnen plots begon te branden nadat ze een knal hadden gehoord. De ballon vatte onmiddellijk vuur en viel kort nadien recht naar beneden. Dat gebeurde volgens de politie van West Mercia vlakbij de A449 bij Ombersley.

Hulpdiensten waren snel ter plaats maar voor de ballonvaarder kon geen hulp meer baten.

Een getuige verklaarde aan de politie: “Er waren veel ballonnen in de lucht omdat het ondanks dat het zo vroeg was helder en zonnig was. Plotseling was er een flits en wat eruitzag als een vuurbal kwam uit een blauwe ballon. Die vatte vuur en viel als een steen naar beneden. Mijn vrouw hoorde vreselijk geschreeuw en daarna stilte.”

De oorzaak van het ongeval wordt nu verder onderzocht.