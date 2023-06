Arrestaties bij verboden Gay Pride-marsen in Turkse steden

Ondanks door lokale gouverneurs ingestelde verboden zijn zondag in enkele Turkse steden Gay Pride-marsen gehouden. In Istanboel leidde dat tot tientallen arrestaties.

Hoeveel mensen aan de mars in Istanboel deelnamen, is niet duidelijk. Lokale media hebben het steeds over een “groep” activisten, het Franse persbureau AFP heeft het over “enkele honderden mensen met regenboogvlaggen”. De politie had blokkades opgeworpen om deelname aan de mars te bemoeilijken. Journalisten werden geweerd.

In 2013 en 2014 trok de Istanbul Pride nog zowat 100.000 mensen. Turkije is onder het bewind van Recep Tayyip Erdogan steeds minder tolerant geworden ten opzichte van de regenbooggemeenschap. Gouverneur Davut Gülhad van Istanboel had vooraf op sociale media verklaard: “Geen enkele activiteit die een bedreiging vormt voor de familie, het instituut dat de basis vormt voor onze natie, is toegestaan.”

Ook elders in Turkije trokken activisten de straat op om aan Gay Pride-marsen deel te nemen. In de westelijke stad Izmir, waar de mars verboden was “ter bescherming van de publieke moraal”, leidde dit tot minstens veertig arrestaties, meldt de Turkse nieuwssite Diken.