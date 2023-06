“Iraanse aanslag op Israëliërs verijdeld op Cyprus”

“De staat Israël zet overal een breed spectrum aan methoden in om Joden en Israëli’s te beschermen”, aldus Netanyahu in een mededeling. “We zullen actief blijven om de Iraanse terreur overal te stoppen waar die de kop opsteekt, ook op Iraans grondgebied.” Netanyahu noemt de islamitische republiek “de nummer één verspreider van terrorisme in de wereld”.

De belangrijkste krant van Cyprus, Phileleftheros, had zondag op basis van regeringskringen bericht dat de veiligheidsdiensten informatie uit Israël en de VS gekregen hadden over een op til zijnde aanslag. Er werden explosieven gevonden, maar de vermoedelijke dader zou evenwel kunnen ontkomen zijn.

Achter de plannen voor de terreuraanslag zouden agenten van de Iraanse Revolutionaire Garde gezeten hebben. Het doelwit waren Israëli’s die in kustplaats Limassol verbleven.