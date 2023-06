Thibaut Courtois en Mishel geven speech op welkomstfeest, maandag volgt huwelijksfeest: “We zien jullie zo, zo graag”

Thibaut Courtois en het Israëlische model Mishel Gerzig stappen maandag in het huwelijksbootje, maar de festiviteiten zijn zondag al begonnen met een exclusieve pre-party aan de kust in Cannes.

Zondag startte de pre-party al in de vroege avond op Bijou Plage in Cannes, een privéstrand met restaurant. Op sociale media doken al verschillende video’s en foto’s op van het toekomstig echtpaar. Mishel schittert in een korte sneeuwwitte mouwloze jurk met bijpassende oorbellen. Ook Courtois is volledig in het wit gekleed.

De twee gaven ook al een korte speech waarin ze iedereen bedanken om vanavond bij hen te zijn. “Ik ben super nerveus”, zegt Mishel. “Bedankt om hier te zijn. Als je hier bent, ben je heel speciaal voor ons. We houden erg veel van jullie.”

Het gaat nog maar om het welkomstfeest, de huwelijksceremonie en het bijhorende feest vinden maandag plaats op een nog geheime locatie. Er zouden meer dan driehonderd genodigden zijn, maar aan hen zou geheimhouding over het huwelijk gevraagd zijn.

© instagram

Zondag startte de pre-party al in de vroege avond op Bijou Plage in Cannes, een privéstrand met restaurant. Rechts alvast de bruidegom met vader Thierry. — © Instagram

