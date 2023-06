Rechterhand van Nederlands meest gezochte crimineel ‘Bolle Jos’ opgepakt in Turkije

Isaac B., de vermeende rechterhand van Nederlands meest gezochte crimineel Jos Leijdekkers, is zondag opgepakt in Turkije. Dat hebben diverse goed ingevoerde bronnen aan de Nederlandse krant Het Parool laten weten

De 29-jarig Isaac B. staat in het criminele milieu bekend als ‘Bom’, en werd in februari nog in ons land veroordeeld tot zes jaar voor het leiden van een criminele bende die in Antwerpen het restaurant van rivalen had beschoten.

B. was al geruime tijd voortvluchtig. Hij werd in december 2022 ook al bij verstek veroordeeld tot 12 jaar gevangenis in de grote Amsterdamse rechtszaak Cherokee. De rechtbank beschouwde hem als de ‘grote baas’ van een criminele organisatie die 5.700 kilo cocaïne importeerde en 6,5 miljoen euro witwaste.

Isaac B. wordt door de opsporingsinstanties beschouwd als de rechterhand van de Bredase crimineel Jos Leijdekkers. Deze 31-jarige Leijdekkers, die bekend is onder de bijnamen: ‘Bolle Jos’, ‘Josje Breda’ en ‘Hollywood’, geldt momenteel als doelwit nummer één van de Nederlandse opsporingsinstanties.

Het Openbaar Ministerie heeft in maart een beloning van 200.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die kan leiden naar zijn arrestatie.