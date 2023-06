Wat een drama: fan reist bijna 2.000 kilometer om Lionel Messi te zien… maar die speelt niet mee bij verliezend Inter Miami

Inter Miami speelde dit weekend een competitiewedstrijd tegen Philadelphia. De nieuwe club van de regerende wereldkampioen ging kansloos met 4-1 onderuit en blijft zo troosteloos laatste in de Eastern Conference van de MLS.

Toch was een Argentijnse fan afgezakt naar Philadelphia, om naar eigen zeggen Messi aan het werk te zien. Alleen… Messi is nog in volle vakantiemodus en speelde op datzelfde moment een exhibitiepartij in zijn thuisland. Dikke pech, dus. Messi maakte waarschijnlijk pas op 21 juli zijn debuut voor Inter Miami.

Messi werd bij zijn ex-club Newell’s Old Boys als een ware held onthaald en scoorde vervolgens een hattrick in de afscheidsmatch van goeie vriend Maxi Rodriguez.

