Ziekteverzuim in woonzorgcentra piekt

Vijf jaar geleden waren nog maar goed elf op de honderd personeelsleden afwezig door ziekte. En er was al een tekort aan verpleeg- en zorgkundigen in de rusthuizen. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen maandag.

Vlozo, de koepel van privérusthuizen, pleit daarom voor maatregelen. In alle leeftijdscategorieën is de afwezigheid toegenomen, al zijn er wel verschillen, weet Johan Staes, gedelegeerd bestuurder bij Vlozo. De relatieve toename van het verzuim is het grootst bij de jongere werknemers tussen 21 en 25 jaar. Van hen is nu gemiddeld al 8,4 procent thuis wegens ziekte. Maar bij de 50-plussers blijft het verzuim wel het grootst. Zij zijn nu gemiddeld een vierde van de tijd afwezig wegens ziekte.

Dubbele vergrijzingsgolf

Los van deze grote afwezigheidsgraad is ook de aanwerving van nieuwe arbeidskrachten in de sector een blijvend probleem. Momenteel heeft de VDAB ruim 4.400 vacatures voor verpleegkundigen en verzorgenden. De toename van de stroom werknemers die de arbeidsmarkt verlaten, wordt niet gecompenseerd door een gelijkwaardige instroom, zegt Staes.

De Vlaamse zorgsector staat de komende jaren voor een dubbele vergrijzingsgolf, brengt Staes in herinnering. Eén op de drie zorgmedewerkers is vandaag ouder dan 60 jaar. Dit jaar bereiken 137.000 mensen de leeftijd van 65 jaar, in 2030 zullen dat er meer dan 153.000 zijn. En dan is er natuurlijk nog de vergrijzing van de bevolking zelf. Uitgaande van een stabiele personeelsbezetting – dus dat iedere werknemer die met pensioen gaat vervangen zal worden – zou de noodzakelijke toename van het aantal bedden betekenen dat er tegen 2040 in de woonzorgcentra in België 50.000 extra banen nodig zijn.