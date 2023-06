Vrijstelling mogelijk voor derde keer als bijzitter in lokale verkiezingen

Dat meldt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers maandag.

De regeling gaat in vanaf 2024. Wie vanaf dan twee keer als bijzitter is opgeroepen, kan bij een derde oproep weigeren. Lokale besturen zijn vanaf de verkiezingen van 2024 verplicht om te registreren wie als bijzitter is opgeroepen. Volgend jaar staan twee verkiezingsdagen gepland: op 9 juni de verkiezingen voor Europees Parlement, de Kamer en de regionale parlementen en op 13 oktober de verkiezingen voor gemeente- en provincieraad.

“Met deze aanpassing tonen we begrip voor mensen die al meermaals hun burgerplicht hebben vervuld”, zegt Somers. “Wie meer dan twee keer wordt opgeroepen en wil zetelen, kan dat nog. Maar voor wie dit voldoende is geweest, willen we als overheid billijk zijn.”

Geen vrijstelling voor voorzitter en secretaris

Burgers die bij verkiezingen worden opgeroepen om te zetelen als voorzitter, secretaris of bijzitter, zijn verplicht om op deze oproep in te gaan. Alleen bij verhindering die men binnen de 72 uur moet melden en bewijzen, kunnen bijzitters afwezig blijven. Wie gewoonweg niet opdaagt op de dag van de verkiezingen, riskeert een boete.

De vrijstelling die er aankomt, geldt niet voor voorzitters en secretarissen. Die functies vragen meer expertise en verantwoordelijkheid, daarom is het belangrijk dat men daar kan rekenen op meer continuïteit en ervaring, klinkt het.