Sierra Leoonse oppositieleider beschuldigt veiligheidsdiensten van moordpoging, vrouw levenloos gevonden

Op Twitter schrijft Kamara dat het leger het hoofdkwartier van zijn APC heeft omsingeld. Bij de verkiezingen van zaterdag werd Kamara beschouwd als de enige oppositiekandidaat die een kans maakte tegen huidig president Julius Maada Bio.

“Live vanuit het kantoor van mijn partij, mensen liggen op de vloer en het leger heeft het gebouw omsingeld”, tweet Kamara. “Er wordt met scherp geschoten op mijn eigen bureau in het partijhoofdkwartier. Dit is een moordpoging.” De tweet wordt begeleid door foto’s van gaten in houten panelen en mensen die op de vloer zitten.

Ook de burgemeester van hoofdstad Freetown en partijgenote van Kamara, Yvonne Aki-Sawyerr, meldt op Twitter dat er schoten werden afgevuurd op het partijhoofdkwartier. “We liggen onder vuur”, tweet ze.

De gebeurtenissen zouden zich afgespeeld hebben toen Kamara een persconferentie aan het geven was en zijn aanhangers voor het partijgebouw aan het feesten waren.

Volgens een reporter ter plaatse van persagentschap Reuters werd een vrouw achteraf levenloos aangetroffen in het hoofdkwartier van de oppositie. Ze had ernstige verwondingen rond de nek, en was bewegingloos en had geen hartslag. In de ruit van de kamer waarin ze gevonden werd, zag de reporter een vuistgroot gat. Het is onduidelijk wie de vrouw is.

Politie “vuurde traangas af”

Zowel Kamara’s APC als Bio’s regeringspartij SLPP hadden de overwinning van hun kandidaat uitgeroepen. Dat doen de partijen op basis van eigen cijfers. De officiële resultaten worden pas over enkele dagen verwacht. Al op voorhand werd een spannende strijd verwacht, al werd Bio als favoriet gezien.

Voor de stembusgang had de APC al te kennen gegeven dat ze voor manipulatie vreesde, en riep ze op tot protesten.

De veiligheidsdiensten zeggen in een reactie dat APC-leden in Freetown hun overwinning aankondigden. “Die betogers trokken een menigte aan, nabij het APC-hoofdkwartier, en begonnen problemen te veroorzaken bij voorbijgangers”, aldus de politie. “Toen de situatie ondraaglijk werd, heeft de politie traangas afgevuurd.”